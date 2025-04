Cagliari-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

La Fiorentina, finalmente, gioca. Dopo il rinvio della partita a Cagliari contro i rossoblù, inizialmente programmata alle 15:00 del giorno di Pasquetta e poi posticipata per la scomparsa di Papa Francesco, oggi la squadra viola scenderà in campo all'Unipol Domus contro i sardi. Dopo il pareggio contro il Parma, Palladino e i suoi ragazzi sono chiamati a rispondere e a continuare la rincorsa in classifica verso un piazzamento in Europa.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per pagelle e parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d'inizio alle ore 18:30.

Per seguire la diretta testuale, aggiornate costantemente la pagina, cliccando il tasto F5 se utilizzate dispositivo portatile.