Da Allegri a Koubak, una lezione sulla Fiorentina che hanno imparato a memoria tutti

Vuoi ingabbiare la Fiorentina? Chiuditi a riccio, lascia il possesso palla alla squadra viola e poi cerca di approfittare degli spazi che si creano in contropiede o prova a sfruttare i calci piazzati.

Una formula matematica

Non è una formula matematica ma ci andiamo vicini. Le formazioni che non hanno un proprio gioco, una propria identità provano immancabilmente a speculare su un fatto: che la Fiorentina sa sì palleggiare ma molto spesso manca di inventiva e di intraprendenza in avanti.

Le ultime due partite hanno accentuato il problema

Non solo, la squadra di Italiano tira poco e sostanzialmente male anche dalla distanza, per cui in un contesto del genere risulta essere innocua o quasi. Le partite contro Juventus in campionato e Viktoria Plzen in Conference League hanno accentuato questi problemi, anche se, per essere onesti fino in fondo, almeno contro i bianconeri un paio di pericoli ci sono stati per la porta di Szcezny, in Repubblica Ceca invece no. Da Allegri a Koubak il messaggio è arrivato chiaro e tondo.

La Fiorentina deve inventarsi qualcosa

A giorni di distanza dal ritorno contro i ‘birrai’ è anche già facile immaginare che tipo di partita faranno al Franchi. Recupereranno sicuramente qualche giocatore rispetto all'andata, ma replicheranno pari pari quello che hanno fatto alla Doosan Arena, mettendosi fin da subito dietro. Allora è indispensabile che la Fiorentina si inventi qualcosa (anche se la rosa a disposizione del tecnico ha evidenti lacune) per l'occasione per riuscire ad andare avanti evitando di prolungare il match ai supplementari e ai pericolosissimi rigori. E' l'ora di cambiare spartito se i viola vogliono riuscire ad ottenere qualcosa da questa stagione.