Intervistato da Radio Bruno, l'ex portiere di Villarreal, Liverpool, Napoli e Como ma non solo Pepe Reina, ora allenatore dell'Under 19 del Villarreal, ha parlato in vista della sfida di domenica tra Fiorentina e Como, spaziando tra tante tematiche.

‘Martinelli? Sulla sua scelta penso che…’

“De Gea? Tanto di cappello. Non mi aspettavo che dopo un anno fermo tornasse con questa sicurezza e autorevolezza, con fiducia. È straordinario ed ha portato un sacco di punti alla squadra. È stato il giocatore più importante della Fiorentina lo scorso anno. Martinelli? Sicuramente sia la soluzione prestito che quella di restare ad allenarsi con De Gea ci stanno, io avrei preferito essere protagonista ogni domenica e lottare con giocatori anche di livello meno importante. Allenarsi con De Gea però ti fa comunque crescere”.

‘Pioli renderà competitiva la Fiorentina’

“Ho avuto Pioli al Milan, vincere lo scudetto è stato incredibile. Se ha cambiato la mentalità e il pensiero di quella squadra, farà fare un ulteriore salto di qualità alla Fiorentina, perchè ha già una bella rosa, e Pioli la renderà competitiva. Fabregas è un allenatore completo, di straordinaria conoscenza e molto curioso. Guarda tantissime partite per scoprire sempre qualcosa di nuovo. È professionale e molto dedito al lavoro, il suo staff è preparatissimo”.