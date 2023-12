Con una doppietta di Catena la Fiorentina Femminile batte il Sassuolo e torna alla vittoria

Impegno di campionato per la Fiorentina Femminile, di scena sul campo del Sassuolo. Partita all'insegna dell'equilibrio, con una traversa per parte nel primo tempo: nelle neroverdi l'ha colpita la grande ex Clelland, nelle viola invece Erzen.

Nella ripresa sono comunque bastati sei minuti alla Fiorentina per passare in vantaggio, con una bellissima serie di passaggi nello stretto conclusa dal sinistro vincente di Catena da dentro l'area. Al 73', poi, la stessa Catena ha svettato sugli sviluppi di un corner battuto da Parisi realizzando la doppietta e il 2-0. A cinque minuti dalla fine il Sassuolo ha accorciato le distanze con Beccari, ma la Fiorentina ha resistito fino alla fine portando a casa la vittoria per 2-1.

Con questo successo le ragazze di De La Fuente consolidano il terzo posto alle spalle di Roma e Juventus, ritrovando i tre punti dopo essere cadute proprio contro le giallorosse nel turno precedente.