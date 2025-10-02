Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0 all'intervallo. Segui la diretta testuale di Fiorentianews.com
Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0 (27' Piccoli)
Fiorentina (3-4-1-2): De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodô, Fagioli, Mandragora, Gosens; Ndour; Piccoli, Dzeko.
47'
Finisce il primo tempo: la Fiorentina sta vincendo per 1-0 contro il Sigma Olomouc grazie al gol segnato da Piccoli.
45'
Ci saranno due minuti di recupero.
44'
Dzeko serve Fagioli che va a calciare con il piattone da buonissima posizione, ma poi spara alto il pallone.
43'
Pongracic imbuca per Piccoli che calcia sul secondo palo senza trovare la porta per pochissimo, ma c'è fuorigioco anche in quest'azione.
41'
Pallone per Piccoli che vuole saltare Sylla, ma è a lui a chiudere poi sull'attaccante viola.
40'
Fiorentina che cerca spesso la soluzione del lancio lungo per Piccoli, che stavolta si fa trovare in fuorigioco.
37'
Sigma che ci prova con Beran, conclusione di destro che esce sul fondo.
34'
Fiorentina all'attacco, con Ranieri che serve Ndour, il quale si gira e si conclude non trovando per poco la porta.
33'
Tiro-cross di Ranieri, diventa un pallonetto che si stampa sulla traversa; sulla ribattuta Dodô calcia in porta, ma è in fuorigioco.
30'
Dodô pesca Piccoli in area che va alla conclusione, pallone che esce vicino al palo.
27'
Gol della Fiorentina!
GOOOOOL! PICCOLI!!! Ndour serve di testa il pallone per Piccoli che si invola verso la porta e conclude per il suo primo gol con la maglia della Fiorentina! 1-0 per i viola!
24'
Ammonito Fagioli che va a commettere fallo su un avversario dopo un pallone perso da Mandragora.
21'
Sigma ancora in area viola, stavolta è Dzeko a farsi saltare, poi la conclusione finisce fuori.
20'
Sigma in attacco, con Ghali che salta Gosens e lo mette a sedere, poi calcia e para De Gea.
20'
Piccoli può servire da destra Dzeko in mezzo, ma viene chiuso al momento del passaggio.
17'
Occasione per il Sigma!
Azione del Sigma Olomouc con Tkac che va alla conclusione sul secondo palo, compie una super parata De Gea!
14'
Ritmi ancora bassi in campo, con nessuna delle due squadre che sta aumentando i giri del motore.
11'
Ndour può aprire il campo a Dzeko, ma sbaglia il passaggio che viene intercettato da un avversario.
8'
Occasione per la Fiorentina!
Pablo Marì fa la sponda di testa in area per Dzeko, che a sua volta in elevazione manda il pallone verso la porta, para Koutny.
6'
Dodô in corsa crossa per Piccoli, il quale però non aggancia il pallone.
3'
Manovra lenta della Fiorentina, con la squadra ceca che sembra coprire bene il campo per il momento.
1'
Inizia la gara! Forza viola!