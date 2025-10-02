​​

Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0 all'intervallo. Segui la diretta testuale di Fiorentianews.com

Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0 (27' Piccoli)

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodô, Fagioli, Mandragora, Gosens; Ndour; Piccoli, Dzeko.

 

  • 47'
    Finisce il primo tempo: la Fiorentina sta vincendo per 1-0 contro il Sigma Olomouc grazie al gol segnato da Piccoli.

  • 45'
    Ci saranno due minuti di recupero. 

  • 44'
    Dzeko serve Fagioli che va a calciare con il piattone da buonissima posizione, ma poi spara alto il pallone.

  • 43'
    Pongracic imbuca per Piccoli che calcia sul secondo palo senza trovare la porta per pochissimo, ma c'è fuorigioco anche in quest'azione.

  • 41'
    Pallone per Piccoli che vuole saltare Sylla, ma è a lui a chiudere poi sull'attaccante viola.

  • 40'
    Fiorentina che cerca spesso la soluzione del lancio lungo per Piccoli, che stavolta si fa trovare in fuorigioco.

  • 37'
    Sigma che ci prova con Beran, conclusione di destro che esce sul fondo.

  • 34'
    Fiorentina all'attacco, con Ranieri che serve Ndour, il quale si gira e si conclude non trovando per poco la porta.

  • 33'
    Tiro-cross di Ranieri, diventa un pallonetto che si stampa sulla traversa; sulla ribattuta Dodô calcia in porta, ma è in fuorigioco.
     

  • 30'
    Dodô pesca Piccoli in area che va alla conclusione, pallone che esce vicino al palo.
     

  • 27'
    goal
    Gol della Fiorentina!

    GOOOOOL! PICCOLI!!! Ndour serve di testa il pallone per Piccoli che si invola verso la porta e conclude per il suo primo gol con la maglia della Fiorentina! 1-0 per i viola!

  • 24'
    yellow_card
    Ammonito Fagioli che va a commettere fallo su un avversario dopo un pallone perso da Mandragora.

  • 21'
    Sigma ancora in area viola, stavolta è Dzeko a farsi saltare, poi la conclusione finisce fuori.

  • 20'
    Sigma in attacco, con Ghali che salta Gosens e lo mette a sedere, poi calcia e para De Gea.

  • 20'
    Piccoli può servire da destra Dzeko in mezzo, ma viene chiuso al momento del passaggio.

  • 17'
    Occasione per il Sigma!

    Azione del Sigma Olomouc con Tkac che va alla conclusione sul secondo palo, compie una super parata De Gea!

  • 14'
    Ritmi ancora bassi in campo, con nessuna delle due squadre che sta aumentando i giri del motore.

  • 11'
    Ndour può aprire il campo a Dzeko, ma sbaglia il passaggio che viene intercettato da un avversario.

  • 8'
    Occasione per la Fiorentina!

    Pablo Marì fa la sponda di testa in area per Dzeko, che a sua volta in elevazione manda il pallone verso la porta, para Koutny.

  • 6'
    Dodô in corsa crossa per Piccoli, il quale però non aggancia il pallone.

  • 3'
    Manovra lenta della Fiorentina, con la squadra ceca che sembra coprire bene il campo per il momento.

  • 1'
    Inizia la gara! Forza viola!

