Piccoli e Ndour segnano i loro i primi gol con la maglia viola e la Fiorentina ottiene la vittoria nella prima gara di Conference League
Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0 (27' Piccoli, 90'+4 Ndour)
Fiorentina (3-4-1-2): De Gea, Pongracic (84' Comuzzo), Pablo Marì, Ranieri; Dodô (72' Fortini), Fagioli, Mandragora (59' Fazzini), Gosens (59' Parisi); Ndour; Piccoli, Dzeko (72' Gudmundsson).
-
95'
Finisce qua la gara: la Fiorentina vince 2-0 contro il Sigma Olomouc con i gol di Piccoli nel primo tempo e di Ndour negli ultimi minuti di recupero.
-
94'
GOL DELLA FIORENTINA!
GOOOL!!!! NDOUR! Lavora bene un pallone Fazzini, lo passa poi a Gudmundsson che serve il pallone a Ndour che conclude sul primo palo per il 2-0.
-
92'
Fiorentina che costruisce in attacco, il Sigma Olomouc ora cercano di contenere i viola.
-
90'
Assegnati cinque minuti di recupero.
-
89'
Fazzini lancia Piccoli davanti alla porta, esce Koutny e fa suo il pallone.
-
87'
Fiorentina che prova a restare nella metà campo degli avversari, con Fazzini che sta facendo tanto movimento.
-
84'
Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Pongracic, tocca a Comuzzo.
-
81'
Occasione per Fazzini!
Fazzini in area, doppio dribbling sugli avversari e va alla conclusione verso la porta che viene deviata.
-
78'
Sigma che continua ad attaccare, la difesa della Fiorentina chiude ma gli avversari si trovano spesso a muovere il pallone nei pressi dell'area viola.
-
75'
Deve fare anche l'ultimo cambio il Sigma Olomouc: si fa male Michez, che non ce la fa a proseguire. Va in campo Sip.
-
72'
Cambio anche per il Sigma Olomouc: esce Kostadinov, in Breite.
-
71'
Doppio cambio per la Fiorentina: escono Dzeko e Dodô, tocca a Gudmundssson e Fortini.
-
70'
Errore di Pongracic che lancia il pallone e trova Ghali che va al tiro, para De Gea.
-
67'
La squadra ceca sta cercando di andare più spesso nella metà campo dei viola, la Fiorentina stringe le maglie in retroguardia.
-
62'
Ammonito Kostadinov per un brutto fallo commesso su Parisi.
-
62'
Cambi anche per il Sigma: fuori Mikulenka e Dolznikov, tocca a Tijani e Michez.
-
59'
Doppio cambio per la Fiorentina: escono Gosens e Mandragora, vanno in campo Parisi e Fazzini.
-
57'
Che occasione per la Fiorentina!
Grande smarcatura di Pongracic per Dzeko, che va involare Piccoli verso la porta, la sua conclusione viene deviata da Sylla.
-
54'
Doppia occasione per il Sigma!
Errore di Dzeko, con Kostadinov che perde il pallone e calcia in porta, para De Gea. Subito dopo perde un altro pallone sempre Dzeko e il Sigma va al tiro, interviene anche in questa circostanza De Gea.
-
51'
Imbucata in area di Piccoli per Dzeko, chiude tempestivamente su di lui Kral.
-
49'
Un po' di confusione in campo con la Fiorentina che prova a muovere il pallone velocemente ma con poca precisione.
-
46'
Il secondo tempo inizia con un cambio per il Sigma Olomouc: esce Tkac, v in campo Langer.
-
47'
Finisce il primo tempo: la Fiorentina sta vincendo per 1-0 contro il Sigma Olomouc grazie al gol segnato da Piccoli.
-
45'
Ci saranno due minuti di recupero.
-
44'
Dzeko serve Fagioli che va a calciare con il piattone da buonissima posizione, ma poi spara alto il pallone.
-
43'
Pongracic imbuca per Piccoli che calcia sul secondo palo senza trovare la porta per pochissimo, ma c'è fuorigioco anche in quest'azione.
-
41'
Pallone per Piccoli che vuole saltare Sylla, ma è a lui a chiudere poi sull'attaccante viola.
-
40'
Fiorentina che cerca spesso la soluzione del lancio lungo per Piccoli, che stavolta si fa trovare in fuorigioco.
-
37'
Sigma che ci prova con Beran, conclusione di destro che esce sul fondo.
-
34'
Fiorentina all'attacco, con Ranieri che serve Ndour, il quale si gira e si conclude non trovando per poco la porta.
-
33'
Tiro-cross di Ranieri, diventa un pallonetto che si stampa sulla traversa; sulla ribattuta Dodô calcia in porta, ma è in fuorigioco.
-
30'
Dodô pesca Piccoli in area che va alla conclusione, pallone che esce vicino al palo.
-
27'
Gol della Fiorentina!
GOOOOOL! PICCOLI!!! Ndour serve di testa il pallone per Piccoli che si invola verso la porta e conclude per il suo primo gol con la maglia della Fiorentina! 1-0 per i viola!
-
24'
Ammonito Fagioli che va a commettere fallo su un avversario dopo un pallone perso da Mandragora.
-
21'
Sigma ancora in area viola, stavolta è Dzeko a farsi saltare, poi la conclusione finisce fuori.
-
20'
Sigma in attacco, con Ghali che salta Gosens e lo mette a sedere, poi calcia e para De Gea.
-
20'
Piccoli può servire da destra Dzeko in mezzo, ma viene chiuso al momento del passaggio.
-
17'
Occasione per il Sigma!
Azione del Sigma Olomouc con Tkac che va alla conclusione sul secondo palo, compie una super parata De Gea!
-
14'
Ritmi ancora bassi in campo, con nessuna delle due squadre che sta aumentando i giri del motore.
-
11'
Ndour può aprire il campo a Dzeko, ma sbaglia il passaggio che viene intercettato da un avversario.
-
8'
Occasione per la Fiorentina!
Pablo Marì fa la sponda di testa in area per Dzeko, che a sua volta in elevazione manda il pallone verso la porta, para Koutny.
-
6'
Dodô in corsa crossa per Piccoli, il quale però non aggancia il pallone.
-
3'
Manovra lenta della Fiorentina, con la squadra ceca che sembra coprire bene il campo per il momento.
-
1'
Inizia la gara! Forza viola!