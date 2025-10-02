​​

Piccoli e Ndour segnano i loro i primi gol con la maglia viola e la Fiorentina ottiene la vittoria nella prima gara di Conference League

David Fabbri /

Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0 (27' Piccoli, 90'+4 Ndour)

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea, Pongracic (84' Comuzzo), Pablo Marì, Ranieri; Dodô (72' Fortini), Fagioli, Mandragora (59' Fazzini), Gosens (59' Parisi); Ndour; Piccoli, Dzeko (72' Gudmundsson).

 

  • 95'
    Finisce qua la gara: la Fiorentina vince 2-0 contro il Sigma Olomouc con i gol di Piccoli nel primo tempo e di Ndour negli ultimi minuti di recupero.

  • 94'
    goal
    GOL DELLA FIORENTINA!

    GOOOL!!!! NDOUR! Lavora bene un pallone Fazzini, lo passa poi a Gudmundsson che serve il pallone a Ndour che conclude sul primo palo per il 2-0.

  • 92'
    Fiorentina che costruisce in attacco, il Sigma Olomouc ora cercano di contenere i viola.

  • 90'
    Assegnati cinque minuti di recupero.

  • 89'
    Fazzini lancia Piccoli davanti alla porta, esce Koutny e fa suo il pallone.

  • 87'
    Fiorentina che prova a restare nella metà campo degli avversari, con Fazzini che sta facendo tanto movimento.

  • 84'
    Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Pongracic, tocca a Comuzzo.

  • 81'
    Occasione per Fazzini!

    Fazzini in area, doppio dribbling sugli avversari e va alla conclusione verso la porta che viene deviata. 

  • 78'
    Sigma che continua ad attaccare, la difesa della Fiorentina chiude ma gli avversari si trovano spesso a muovere il pallone nei pressi dell'area viola.

  • 75'
    substitution
    Deve fare anche l'ultimo cambio il Sigma Olomouc: si fa male Michez, che non ce la fa a proseguire. Va in campo Sip.

  • 72'
    substitution
    Cambio anche per il Sigma Olomouc: esce Kostadinov, in Breite.

  • 71'
    substitution
    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Dzeko e Dodô, tocca a Gudmundssson e Fortini.

  • 70'
    Errore di Pongracic che lancia il pallone e trova Ghali che va al tiro, para De Gea.

  • 67'
    La squadra ceca sta cercando di andare più spesso nella metà campo dei viola, la Fiorentina stringe le maglie in retroguardia.

  • 62'
    yellow_card
    Ammonito Kostadinov per un brutto fallo commesso su Parisi.

  • 62'
    substitution
    Cambi anche per il Sigma: fuori Mikulenka e Dolznikov, tocca a Tijani e Michez.

  • 59'
    substitution
    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Gosens e Mandragora, vanno in campo Parisi e Fazzini.

  • 57'
    Che occasione per la Fiorentina!

    Grande smarcatura di Pongracic per Dzeko, che va involare Piccoli verso la porta, la sua conclusione viene deviata da Sylla.

  • 54'
    Doppia occasione per il Sigma!

    Errore di Dzeko, con Kostadinov che perde il pallone e calcia in porta, para De Gea. Subito dopo perde un altro pallone sempre Dzeko e il Sigma va al tiro, interviene anche in questa circostanza De Gea.

  • 51'
    Imbucata in area di Piccoli per Dzeko, chiude tempestivamente su di lui Kral.

  • 49'
    Un po' di confusione in campo con la Fiorentina che prova a muovere il pallone velocemente ma con poca precisione.

  • 46'
    substitution
    Il secondo tempo inizia con un cambio per il Sigma Olomouc: esce Tkac, v in campo Langer.

  • 47'
    Finisce il primo tempo: la Fiorentina sta vincendo per 1-0 contro il Sigma Olomouc grazie al gol segnato da Piccoli.

  • 45'
    Ci saranno due minuti di recupero. 

  • 44'
    Dzeko serve Fagioli che va a calciare con il piattone da buonissima posizione, ma poi spara alto il pallone.

  • 43'
    Pongracic imbuca per Piccoli che calcia sul secondo palo senza trovare la porta per pochissimo, ma c'è fuorigioco anche in quest'azione.

  • 41'
    Pallone per Piccoli che vuole saltare Sylla, ma è a lui a chiudere poi sull'attaccante viola.

  • 40'
    Fiorentina che cerca spesso la soluzione del lancio lungo per Piccoli, che stavolta si fa trovare in fuorigioco.

  • 37'
    Sigma che ci prova con Beran, conclusione di destro che esce sul fondo.

  • 34'
    Fiorentina all'attacco, con Ranieri che serve Ndour, il quale si gira e si conclude non trovando per poco la porta.

  • 33'
    Tiro-cross di Ranieri, diventa un pallonetto che si stampa sulla traversa; sulla ribattuta Dodô calcia in porta, ma è in fuorigioco.
     

  • 30'
    Dodô pesca Piccoli in area che va alla conclusione, pallone che esce vicino al palo.
     

  • 27'
    goal
    Gol della Fiorentina!

    GOOOOOL! PICCOLI!!! Ndour serve di testa il pallone per Piccoli che si invola verso la porta e conclude per il suo primo gol con la maglia della Fiorentina! 1-0 per i viola!

  • 24'
    yellow_card
    Ammonito Fagioli che va a commettere fallo su un avversario dopo un pallone perso da Mandragora.

  • 21'
    Sigma ancora in area viola, stavolta è Dzeko a farsi saltare, poi la conclusione finisce fuori.

  • 20'
    Sigma in attacco, con Ghali che salta Gosens e lo mette a sedere, poi calcia e para De Gea.

  • 20'
    Piccoli può servire da destra Dzeko in mezzo, ma viene chiuso al momento del passaggio.

  • 17'
    Occasione per il Sigma!

    Azione del Sigma Olomouc con Tkac che va alla conclusione sul secondo palo, compie una super parata De Gea!

  • 14'
    Ritmi ancora bassi in campo, con nessuna delle due squadre che sta aumentando i giri del motore.

  • 11'
    Ndour può aprire il campo a Dzeko, ma sbaglia il passaggio che viene intercettato da un avversario.

  • 8'
    Occasione per la Fiorentina!

    Pablo Marì fa la sponda di testa in area per Dzeko, che a sua volta in elevazione manda il pallone verso la porta, para Koutny.

  • 6'
    Dodô in corsa crossa per Piccoli, il quale però non aggancia il pallone.

  • 3'
    Manovra lenta della Fiorentina, con la squadra ceca che sembra coprire bene il campo per il momento.

  • 1'
    Inizia la gara! Forza viola!

