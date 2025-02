Fiorentina-Lecce: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

La Fiorentina di Raffaele Palladino è attesa da una delle partite più complicate dell'anno, almeno per quanto riguarda l'umore della vigilia. Le tre sconfitte consecutive hanno pesantemente abbassato l'entusiasmo dell'ambiente, che adesso esige una risposta di carattere per riprendere in mano la lotta per un posto in Europa. A Firenze arriva un Lecce assetato di punti per la salvezza.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per le pagelle e le parole dei protagonisti, a fine gara. Fischio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio ‘Franchi’, arbitra Marinelli.

Per non perdervi neanche un'emozione della diretta testuale, aggiornate costantemente la pagina; se siete su dispositivo portatile, cliccate il tasto F5.