Primavera, Lazio-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Lazio-Fiorentina

FIORENTINA (4-3-1-2): Leonardelli; Maggini, Biagetti, Romani, Balbo; Mignani, Gudelevicius, Vitolo; Ievoli; Sene, Caprini.

A disp.: Caroti, Vigiani, Denes, Spaggiari, Braschi, Kouadio, Fortini, Harder. All.: Daniele Galloppa

Dopo l’importante è convincente vittoria casalinga contro la Juventus la Fiorentina Primavera di Galoppa tra pochi minuti scenderà in campo contro la Lazio a Formello per la 22esima giornata di campionato Primavera. I viola si troveranno davanti la Lazio, che vorrà sicuramente cancellare l’ultimo mese: i biancocelesti, a quota 34 punti al settimo posto, vorranno sicuramente continuare a coltivare i sogni play off.

Oltre all’importanza dei tre punti in palio, che potrebbero permettere alla Fiorentina di uscire dalle zone calde, i viola vorranno sicuramente confermare l’ottimo stato di forma, e continuare la rincorsa in campionato iniziata dopo la vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Roma. Fischio d’inizio alle ore 15 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.