Sarà un match per capire quali possono essere i sogni di Fiorentina e Atalanta, quest'oggi di scena al Franchi alle 15.00. Due squadre volte al gioco e alla ricerca del gol, tanto che sono più di sei anni le sfide tra le due squadre non finiscono a reti inviolate.

E sarà una sfida fatta di duelli, di sogni e di ambizioni. Perché la Fiorentina è chiamata a dare continuità a un mini periodo positivo dopo il calo post 8 vittorie, per recuperare il terreno perso in chiave Europa, mentre l'Atalanta che non vince da due partite di fila deve puntare ai tre punti per alimentare il sogno scudetto e rimanere agganciata alla zona Champions.

Sarà anche Palladino contro Gasperini, l'allievo contro il maestro. Quest'ultimo non ci sarà perché squalificato, niente stretta di mano dunque. I confronti sono tutti a favore del Gasp: 4-0, ma il tecnico viola vuole cambiare il trend dopo aver ritrovato il giusto equilibrio con un 3-5-2 proprio di gasperiniana fattura, almeno per la difesa a tre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.