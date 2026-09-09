La Nazione: Il minestrone d'i coco Paolo
Sul QS de La Nazione si legge del nuovo ciclo Fiorentina targato Vanoli, delle possibili novità e delle ultime notizie di casa viola.
Prima pagina
In prima pagina si legge: “Il minestrone d'i coco Paolo”
Pagina 2
A pagina 2: “Le mosse per rilanciare la squadra. Testa, fisico, spirito di gruppo. Vanoli resetta tutto e riparte. Ma prima c'è da far merenda”.
Pagina 3
A pagina 3: “Viola Park, motori accesi. Subito doppia seduta. Oulai sospiro di sollievo. Preoccupazione per Atta”.
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