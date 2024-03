Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio del futuro della panchina viola: “De Zerbi lo vogliono tutti e l'anno prossimo sceglierà una squadra importante, a Firenze non ci viene. Qui ci starebbe bene Sarri, e secondo me qualche spiraglio c'è anche perché Italiano non rimarrà. Cominciamo a prenderne atto e programmare un futuro senza di lui”.

“Le altre squadre di Conference? Robetta"

Poi, sulla partita di ieri, ha aggiunto: “Vincere ieri è stato fondamentale, è importante andare avanti in Conference League perché giocando si mantiene alta la tensione e poi per me questa è una competizione seria. Le altre squadre che ci sono agli ottavi sono robetta, la Fiorentina è superiore a tutte; ieri la prestazione è stata rivedibile, ma l'importante è aver vinto”.

“La società punisca Ranieri e Bonaventura”

“Ranieri - ha concluso Valcareggi - deve farsi gli affari tuoi, se non c'è un motivo valido per arrabbiarsi in campo bisogna stare zitti specialmente nei confronti di un veterano come Bonaventura. Poi, casomai, si risolve nello spogliatoio, ma vedere due compagni che litigano in campo non è bello. Penso che la società dovrebbe punirli tutti e due”.