La Fiorentina pesca un abbinamento con due squadre sconosciute: Altro giro in Ungheria?

Il play-off di Conference League si avvicina. Il turno preliminare che la Fiorentina giocherà il 21 ed il 28 agosto ha visto l'incrocio con due formazioni alquanto sconosciute, come Polissya e Paksi.

Il sorteggio della Fiorentina

La prima viene dall'Ucraina, mentre la seconda dall'Ungheria (per ovvi motivi, la partita non si giocherebbe in terra ucraina). L'andata si disputerà a Reggio Emilia, al Mapei Stadium, il 21 agosto, mentre il ritorno in trasferta, il 28.

Le due possibili trasferte

Nel primo turno, il Polissya ha giocato a Presov, in Slovacchia, in campo neutro, mentre il Paksi è originario di Paks, in Ungheria. Sarebbe una seconda volta dopo l'incrocio con l'Akademia Puskas della passata stagione.