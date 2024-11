Antonio Cassano, ex attaccante tra le tante di Roma, Inter, Milan e Sampdoria, ha commentato le convocazioni in Nazionale del Ct Spalletti: "Nella Nazionale ci sono delle belle novità. C’è Comuzzo che sta facendo bene con la Fiorentina. Sono contento per Savona, questo ragazzo dal primo momento che è stato buttato dentro ha dato dimostrazione di affidabilità, qualità e di avere due palle così. Per un ragazzino giocare nella Juventus è complicatissimo, ha avuto personalità.

"Bravissimo Palladino per Comuzzo"

E su Palladino ha detto: “Bravissimo Palladino per Comuzzo, ma ancora di più Thiago Motta che ha lanciato Savona e gli dà spazio. Chiamata bellissima e meritata”.

“Ma cosa sta succedendo a Chiesa?"

Cassano poi parla dell'ex attaccante della Fiorentina Federico Chiesa: "Mi faccio delle domande sulla terza esclusione di fila… Cosa sta succedendo a Chiesa? Quello che mi chiedo, per un giocatore nel 2021 è stato il migliore insieme a Donnarumma, che cosa è successo. Non gioca neanche dieci minuti in campionato… Sta male? Non è all’altezza? Dobbiamo saperlo, perché è il più forte della Nazionale. Sono due mesi che non lo vediamo più. E’ un peccato”.