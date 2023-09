La Primavera di Galloppa non va oltre il pari contro un Genoa in inferiorità numerica. Caprini il primo marcatore stagionale

96' - Ultimo tiro dell'incontro per Biagetti. Grande risposta di Calvani. Finisce qui, 1-1.

95' - Ultimissimi scampoli di gioco per un match che si è sicuramente acceso nella ripresa, fra ammonizioni, cambi e soprattutto le due reti che stanno decidendo il pareggio fra Fiorentina e Genoa

93' - Rimessa laterale in zona avanzata per la Viola, che adesso ha letteralmente schiacciato il Genoa nella propria metà campo. Ultimi sforzi per i ragazzi di Galloppa

91' - Grifone disattento ma la Fiorentina non riesce a centrare la porta con Biagetti. Primo minuto di recupero che svanisce così

90' - Concessi 5 minuti addizionali

90' - Giallo anche per Adrian Denes, reo di aver placcato un avversario lanciato verso la porta

89' - Ci si avvicina verso il tempo di recupero, che, visto il cooling break e i tanti cambi, si prospetta molto lungo

88' - Mendoza Padilla va per la porta dalla sinistra: frizzante e vivace il numero 77 di Galloppa, che però trova i guantoni di Calvani

87' - Il neo entrato Braschi si gira bene, nonostante il pressing dell'avversario, ma non riesce a trovare lo specchio con una conclusione che si spegne a lato. Viola che adesso ci stanno provando con tutte le forze

85' - Cambio per il grifone che inserisce Sarpa al posto di Palella. Agostini vuole difendere il pari adesso

84' - Viola ancora pericolosi, sempre con un traversone dalla distanza. Caprini vicino al bis, ma stavolta Calvani chiude bene lo specchio

82' - GOOOOOOOL VIOLA! Caprini infila di testa il gol del pari su un bel cross dalla sinistra. Adesso la Fiorentina può provare a vincerla, grazie alla superiorità numerica

80' - Ultimi cambi per la Viola: dentro Braschi e Spaggiari

79' - Vigiani crossa dentro un pallone alto, ma la difesa genoana libera bene l'area. Fiorentina che non riesce a far sporcare i guanti a Calvani

75' - Ghirardello del Genoa si becca la seconda ammonizione per aver sgambettato Vannucchi mentre stava per rinviare. Ospiti in dieci uomini per l'ultimo quarto d'ora

73' - Cambi per il Genoa, che cerca in tutti i modi di mantenere il vantaggio ottenuto in trasferta

70' - Terminato ora il secondo cooling break del match. Cambio per la Fiorentina che inserisce Padilla al posto di un quasi inesistente Rubino

69' - Denes calcia una punizione diretta dalla lunghissima distanza. Sfera che finisce a lato, senza impensierire l'estremo difensore del Genoa

67' - Ancora pericolosi gli avversari con una ripartenza in velocità, azione che si spegne grazie ad una buona chiusura dei centrali gigliati

66' - Stenta a farsi vedere una qualche reazione dei Viola, che bazzicano lontano dalle parti di Calvani. Genoa che invece continua a gestire meglio il possesso

62' - Grifone vicino al raddoppio con Romano, subentrato nella ripresa. La difesa gigliata si salva in qualche modo

59' - Rimessa laterale dal basso per la Fiorentina, che ancora non è riuscita a reagire al cazzotto del rigore

56' - Ammonizione per Arboscello per aver steso ben due giocatori della Fiorentina

55' - Galloppa cambia subito. Due sostituzioni: dentro Harder e Caprini per Falconi e Fortini

53' - Calcio di rigore per il Genoa! Scuderi colpisce Bornozusov da dietro. Per l'arbitro stavolta non ci sono dubbi. Lo stesso bulgaro si presenta dal dischetto e spiazza Vannucchi che non indovina l'angolo giusto. Rossoblù avanti…

50' - Ammonito Baroncelli per aver stoppato una buona ripartenza in velocità degli ospiti. Punteggio e gara in generale ancora bloccati a reti bianche

45' - Via alla ripresa, Viola chiamati a trovare la zampata giusta per sbloccare il match

45' + 1 - Dopo un solo minuto di recupero, termina un amorfo primo tempo di Fiorentina-Genoa. Viola meglio dopo la prima mezz'ora, anche se lungi dall'impensierire seriamente la retroguardia degli ospiti. Da segnalare che manca un rigore per i Viola

44' - Baroncelli ci prova da posizione velleitaria. Facile presa per Calvani

43' - Percussione dalla sinistra per Denes, che riesce a mettere il pallone nel mezzo. Nessun viola però riesce a gettarsi sulla sfera. Tommaso Rubino apparentemente assente dal match sinora

40' - Ci prova, un'altra volta da lontano, Vitolo. Stavolta, però, il suo tiro viene bloccato quasi sul nascere. Sugli sviluppi della stessa azione, prova a ripartire il Genoa, ma alla fine Vannucchi può bloccare serenamente

35' - Fini bloccato al limite dell'area, Grifone che viene neutralizzato dal quartetto difensivo dei Viola

33' - Altro corner per la Viola. Vitolo ci prova con una conclusione alta e dalla distanza: Calvani si rifugia in angolo

31' - Fallo di mano plateale in area di rigore del Genoa. L'arbitro, però, concede solo il corner. Manca un rigore, solare, alla Fiorentina

28' - Altro pallone giocato male da Denes su punizione. Innocui, per ora, i cross del nuovo numero diez della Fiorentina Under 19

26' - Calvani blocca la prima conclusione in porta dei Viola. Parata non eccessivamente complicata per l'estremo difensore dei grifoni

24' - Biagetti gioca centralmente per Sene, ma il passaggio in verticale è impreciso e troppo violento. A Sesto Fiorentino ci sono 34°, doveroso il cooling break

23' - Fini ci prova dalla destra, ma Scuderi regge bene l'urto. Corner per i genoani

19' - Secondo squillo genoano, ancora con Omar Shaqur. L'attaccante rossoblù ci prova dalla distanza, ma anche stavolta è facile la presa per Vannucchi

18' - Calcio d'angolo con il numero 10 viola Denes che la mette nel mezzo, ma libera bene la difesa di Agostini. Viola che ancora devono inquadrare lo specchio protetto da Calvani

12' - Il Genoa prova a gestire da dietro con Issa, ma la retroguardia viola non si fa trovare impreparata. Match ancora bloccato sullo 0-0, ma buoni spunti degli ospiti

7' - Occasione incredibile cestinata dagli ospiti! Contropiede fulmineo dagli sviluppi di un calcio d'angolo viola. Ma l'attacco genoano sbaglia tutto con Omar che viene ipnotizzato da Vannucchi

4' - Ritmi subito accesi con le due squadre già pronte ad offendersi. Viola già presenti nell'area dei genoani

1' - Calcio d'inizio al Torrini di Sesto Fiorentino. Forza ragazzi!

FIORENTINA (4-4-2): Vannucchi; Vigiani, Biagetti, Baroncelli, Scuderi; Fortini, Falconi, Vitolo, Denes; Sene, Rubino. A disp.: Caroti, Spaggiari, Sadotti, Maggini, Braschi, Elia, Guidobaldi, Ievoli, Caprini, Harder, Padilla. Allenatore: Daniele Galloppa.

GENOA (4-2-3-1): Calvani; Scaravilli, Issa, Pittino, Meconi; Palella, Arboscello; Fini, Papadopoulos, Omar; Bornozusov. A disp.: Consiglio, Tosi, Abdellaoui, Rossi, Romano, Ghirardello, Pinto, Barbini, Sarpa, Papastylianou, Thorsteinsson. Allenatore: Alessandro Agostini.

In attesa di avere pienamente a disposizione il Viola Park, la Fiorentina viaggia ancora a Sesto Fiorentino per ospitare al ‘Torrini’ il suo primo avversario casalingo del nuovo campionato Primavera 1: il Genoa. Per i ragazzi di Daniele Galloppa c'è da smuovere lo 0 in classifica dopo la sconfitta all'esordio per 1-0 contro la Roma. Appuntamento alle 16:30 e FiorentinaNews.com vi offrirà la consueta DIRETTA TESTUALE dell'incontro.