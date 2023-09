35' - Fini bloccato al limite dell'area, Grifone che viene neutralizzato dal quartetto difensivo dei Viola

33' - Altro corner per la Viola. Vitolo ci prova con una conclusione alta e dalla distanza: Calvani si rifugia in angolo

31' - Fallo di mano plateale in area di rigore del Genoa. L'arbitro, però, concede solo il corner. Manca un rigore, solare, alla Fiorentina

28' - Altro pallone giocato male da Denes su punizione. Innocui, per ora, i cross del nuovo numero diez della Fiorentina Under 19

26' - Calvani blocca la prima conclusione in porta dei Viola. Parata non eccessivamente complicata per l'estremo difensore dei grifoni

24' - Biagetti gioca centralmente per Sene, ma il passaggio in verticale è impreciso e troppo violento. A Sesto Fiorentino ci sono 34°, doveroso il cooling break

23' - Fini ci prova dalla destra, ma Scuderi regge bene l'urto. Corner per i genoani

19' - Secondo squillo genoano, ancora con Omar Shaqur. L'attaccante rossoblù ci prova dalla distanza, ma anche stavolta è facile la presa per Vannucchi

18' - Calcio d'angolo con il numero 10 viola Denes che la mette nel mezzo, ma libera bene la difesa di Agostini. Viola che ancora devono inquadrare lo specchio protetto da Calvani

12' - Il Genoa prova a gestire da dietro con Issa, ma la retroguardia viola non si fa trovare impreparata. Match ancora bloccato sullo 0-0, ma buoni spunti degli ospiti

7' - Occasione incredibile cestinata dagli ospiti! Contropiede fulmineo dagli sviluppi di un calcio d'angolo viola. Ma l'attacco genoano sbaglia tutto con Omar che viene ipnotizzato da Vannucchi

4' - Ritmi subito accesi con le due squadre già pronte ad offendersi. Viola già presenti nell'area dei genoani

1' - Calcio d'inizio al Torrini di Sesto Fiorentino. Forza ragazzi!

FIORENTINA (4-4-2): Vannucchi; Vigiani, Biagetti, Baroncelli, Scuderi; Fortini, Falconi, Vitolo, Denes; Sene, Rubino. A disp.: Caroti, Spaggiari, Sadotti, Maggini, Braschi, Elia, Guidobaldi, Ievoli, Caprini, Harder, Padilla. Allenatore: Daniele Galloppa.

GENOA (4-2-3-1): Calvani; Scaravilli, Issa, Pittino, Meconi; Palella, Arboscello; Fini, Papadopoulos, Omar; Bornozusov. A disp.: Consiglio, Tosi, Abdellaoui, Rossi, Romano, Ghirardello, Pinto, Barbini, Sarpa, Papastylianou, Thorsteinsson. Allenatore: Alessandro Agostini.

In attesa di avere pienamente a disposizione il Viola Park, la Fiorentina viaggia ancora a Sesto per ospitare al ‘Torrini’ il suo primo avversario casalingo del nuovo campionato Primavera 1: il Genoa. Per i ragazzi di Galloppa c'è da smuovere lo 0 in classifica dopo la sconfitta all'esordio con la Roma. Appuntamento alle 16:30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.