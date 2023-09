In attesa di avere pienamente a disposizione il Viola Park, la Fiorentina viaggia ancora a Sesto per ospitare al ‘Torrini’ il suo primo avversario casalingo del nuovo campionato Primavera 1: il Genoa. Per i ragazzi di Galloppa c'è da smuovere lo 0 in classifica dopo la sconfitta all'esordio con la Roma. Appuntamento alle 16,30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.