Fiorentina-Genoa: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Manca poco al ritorno in campo della Fiorentina in Serie A, con alle 18:30 il fischio d'inizio della gara contro il Genoa. Orario e giorno inusuale, ma la concentrazione rimane alta per una partita che potrebbe riportare i viola alle porte della zona europea. Il Genoa, invece, cerca la matematica salvezza, con Gilardino per la prima volta al Franchi da tecnico avversario.

