La Fiorentina si fa prima mettere sotto dal Bologna, poi recupera grazie a due calci di rigore con gli avversari che restano in dieci

David Fabbri /

David Fabbri /

Fiorentina-Bologna 2-2 (24' Castro, 51' Cambiaghi,73' rig. Gudmundsson, 90'+4 Kean)

Fiorentina (3-5-2): De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri (84' Ranieri), Dodô, Mandragora (53' Mandragora), Nicolussi Caviglia (63' Sabiri), Fagioli (53' Ndour), Gosens (53' Fortini), Kean, Gudmundsson.

 

  • 97'
    Finisce qua la gara per 2-2: la Fiorentina rimonta di due gol nel secondo tempo sempre su calcio di rigore, prima con Gudmundson e poi con Kean, con il Bologna che resta in dieci per l'espulsione di Holm

  • 97'
    Che cosa ha sprecato Dodô!

    Occasione per la Fiorentina: spizzata di Piccoli per Dodô, che ad un passo dal palo calcia fuori!

  • 96'
    yellow_card
    Ammonito Dzeko dopo un parapiglia in campo con Lucumì.

  • 94'
    goal
    GOOOOL DELLA FIORENTINA!!!!

    GOOOOL! KEAN!!! Dagli undici metri il centravanti viola sigla il 2-2!

  • 92'
    Altro calcio di rigore per la Fiorentina!

    Calcio di rigore per la Fiorentina! Kean calcia in porta e Bernardeschi allontana il pallone per il braccio. Dopo una revisione al VAR l'arbitro assegna il tiro dal dischetto.

  • 90'
    Assegnati 6 minuti di recupero.

  • 88'
    Pallone lanciato in area del Bologna, non ci arriva per pochissimo Piccoli.

  • 85'
    substitution
    Si vuole coprire il Bologna: esce Rowe subentrato poco fa e va a rinforzare la difesa Casale.

  • 84'
    substitution
    Cambio nella Fiorentina: esce Ranieri, Pioli va con il tridente nel finale inserendo anche Piccoli.

  • 82'
    red_card
    Espulso Holm, il Bologna resta in dieci!

    Holm, ammonito in precedenza, commette fallo su Fortini e viene espulso, il Bologna resta in dieci. Pochi secondi prima prima su un contropiede di Bernardeschi pareva esserci stato un possibile contatto falloso su di lui, ma l'arbitro ha lasciato proseguire il gioco.

  • 79'
    Fiorentina che ora attacca con continuità l'area del Bologna, ma i difensori rossoblù difendono come possono.

  • 76'
    substitution
    Doppio  cambio nel Bologna: escono Orsolini e Fabbian, va in campo l'ex viola Bernardeschi ricoperto dai fischi e Pobega.

  • 73'
    goal
    Gol della Fiorentina!!!

    GOL!!!! Dal dischetto Gudmundsson non sbaglia e riapre la partita per la Fiorentina!

  • 70'
    Calcio di rigore per la Fiorentina!

    Calcio di rigore per la Fiorentina! Ferguson tocca di mano il cross messo nel mezzo da Dodô.

  • 70'
    yellow_card
    Ammomito Holm per fallo commesso su Fortini.

  • 67'
    Fiorentina in totale confusione: difesa tutta fuori posizione, pallone che arriva a Dallinga che calcia di potenza e sigla il 3-0, ma viene poi annulato dal VAE per fuorigioco.

  • 64'
    substitution
    Cambi anche nel Bologna: escono Castro e Cambiaghi, vanno in campo Dallinga e Rowe.

  • 63'
    Altro cambio per la Fiorentina: esce Nicolussi, Pioli manda in campo Sabiri.

  • 60'
    Calcio d'angolo per la Fiorentina totalmente sprecato con Pongracic che torna da De Gea. Continuano a stentare il gioco e le idee in campo.

  • 57'
    yellow_card
    Ammonito anche Gudmundsson nella Fiorentina.

  • 56'
    Sterzata di Kean e conclusione in porta, para Skorupski.

  • 53'
    substitution
    Triplo cambio per la Fiorentina: escono Gosens, Mandragora e Fagioli, vanno in campo Fortini, Ndour e Dzeko.

  • 51'
    goal
    Secondo gol del Bologna

    Gol del Bologna: azione veloce dei flesinei che triangolano con Orsolini, Holm e Cambiaghi che spedisce in porta il pallone del 2-0.

  • 48'
    Check in corso al VAR per un presunto tocco di mano di Lucumì in area del Bologna dopo una doppia conclusione di Kean su Skorupski, l'arbitro poi comunica che non c'è niente dato che è lo stesso attaccante viola che sfiora il pallone con la mano prima di tirare.

  • 46'
    Il secondo tempo inizia senza nessun cambio tra le due squadre.

  • 45'
    Ci saranno due minuti di recupero.

  • 42'
    Fiorentina che non sta reagendo al gol subito, mentre il Bologna staziona nella metà campo viola.

  • 39'
    Calcia la punizione Mandragora, interviene in parata Skorupski.

  • 38'
    yellow_card
    Ammonito Freuler per fallo d'ostruzzione su Nicolussi Caviglia, calcio di punizione per la Fiorentina.

  • 37'
    Gosens alza un pallone per Gudmundsson che controlla il pallone e calcia fuori, ma c'era fuorigioco anche qua.

  • 35'
    Share Link

    Ammonito Gosens per una sbracciata su Holm.

  • 32'
    Sovrapposizione del Bologna in attacco con Cambiaghi, il suo tiro esce sul palo lontano.

  • 29'
    Che occasione per la Fiorentina!

    Occasione cestinata dalla Fiorentina su calcio d'angolo: sponda di Mandragora per Ranieri che sul promo palo spara altissimo

  • 26'
    Altro check del VAR sull'azione che ha portato al gol del Bologna, ma è tutto regolare e il gol viene convalidato.

  • 24'
    Gol del Bologna!

    Gol del Bologna. Rimpalli in area viola, con Orsolini che alza il pallone e Pablo Marì che di testa serve involontariamente Castro che calcia benissimo e sigla l'1-0.

  • 21'
    Lancio di Dodô per Kean, interviene tempestivamente la difesa del Bologna a sventare l'azione.

  • 18'
    Check del VAR su un tocco di mano Dodô che stava allontanandosi dall'area di rigore, ma non viene ravvisata nessuna irregolarità.

  • 16'
    Occasione per il Bologna!

    Calcia da fuori Miranda, interviene De Gea alzando il pallone sopra la traversa.

  • 13'
    Squadre ancora in fase di studio, con il Bologna che sta esplorando un po' di soluzioni offensive, mentre la Fiorentina resta compatta a centrocampo.

  • 10'
    Stacca di testa Gosens su calcio d'angolo, pallone che finisce alto. 

  • 7'
    Lancio per Kean che calcia sul secondo palo mandando clamorosamente fuori il pallone, ma c'era fuorigioco.

  • 5'
    Kean in solitaria lotta con Heggem, che ha la meglio su di lui.

  • 3'
    Parte agguerrito il Bologna, che staziona in area viola e ha permesso per ora soltanto una sortita offensiva alla Fiorentina chiusa dal blocco difensivo dei felsinei.

  • 1'
    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

