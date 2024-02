L'ultima partita realmente determinata da Nico Gonzalez risale ormai a un bel po' di tempo fa: era metà novembre e si giocava l'andata dello scontro diretto con il Bologna, decisa appunto da un rigore dell'argentino. Lì Gonzalez cominciò ad alternare turn over a panchine preventive, fino allo stiramento di Budapest a metà dicembre.

Poi il rientro, il rigore fallito con l'Inter e un gol bellissimo ma ininfluente ai fini del risultato, contro il Frosinone. In cerca della forma migliore, da quanto trapela dal Viola Park, Nico ha gran voglia di ritrovare la sua miglior versione: nelle immagini postate dalla Fiorentina particolarmente attivo tra conclusioni da fermo e in movimento, con una mitraglia simulata per esultare come un suo noto predecessore.