Vanoli: "Gli errori arbitrali condizionano, ma non voglio alibi per i miei giocatori. Abbiamo sbagliato dei gol clamorosi, e su Oulai in panchina..."

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita contro il Como: "Puntare i 40 punti? Anche oggi per me questi ragazzi hanno dimostrato il loro valore. Giocare così e avere tante occasioni con il Como mi sembra fondamentale. Come avete visto ho messo in campo giocatori che ora sono in condizione. Non trovo nemmeno alibi come l'episodio su Gonçalves, anche se in quei casi si esce dalla partita. Dobbiamo guardare i gol presi e i gol sbagliati, ma oggi ci siamo confrontati contro una squadra importante e devo guardare questo. C'è da metterla dentro però quando il pallone è in area, va ammazzata. Il gol di Liberali lo avrei rivisto al VAR, ma non gli va dato il sinistro".

Sugli alibi

Vanoli ha precisato: "Non voglio che questa squadra abbia alibi, eppure ultimamente incappiamo in queste situazioni. Però ripeto, non si possono fare certi errori in difesa, ma soprattutto sbagliare dei gol così, nemmeno con le mani. Se sono preoccupato? Quando mi vedrete con lo smoking smetterò allenare. Serve equilibrio, qui c'è da lavorare tanto e continueremo a farlo".

“Mentalità da cambiare”

E prosegue: "Non pensiamo alle cose drammatiche, qua si tratta di cambiare la mentalità e lavorarci. La mentalità non si compra, si ottiene con il lavoro e ci arriverò a tirargliela fuori, come l'anno scorso. Questa squadra ha un futuro, e io devo crearglielo".

Sugli errori arbitrali

Sugli episodi arbitrali Vanoli ha commentato: "Spiegazioni dagli arbitri? Purtroppo questi episodi ci hanno cambiato la partita, ma per come sono fatto io non voglio dare alibi ai giocatori e non vogliono che escano dalla partita. Però se poi il gol viene riguardato non mi può essere detto che questi contatti non vengono più sanzionati".

Su Oulai in panchina

Su Oulai mai in campo oggi ha dichiarato: "Oulai sempre in panchina oggi? Lui è giovane ed è arrivato in un campionato nuovo, se lo lasciate lavorare arriverà a fare bene. So che tipo di giocatore e quello che fa in Nazionale, io seguo anche queste partite: tende ad aggredire ma poi corre meno all'indietro".