Fiorentina-Puskas Akademia, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Si torna in campo al Franchi e la Fiorentina lo fa in Conference League per il primo - ma si spera non l'ultimo - appuntamento stagionale. Avversario la Puskas Akademia, squadra del presidente ungherese Orban, forte del passaggio di due turni preliminari (uno dei quali, però, superato a tavolino). Palladino esordisce in Europa da allenatore con una rosa tutt'altro che completa: stasera mancheranno infatti sia Gudmundsson che Gonzalez, quest'ultimo vicino al trasferimento alla Juventus. Calcio d'inizio del turno d'andata del playoff alle ore 20:00, con classica diretta di Fiorentinanews.com.

Per non perdervi nessun aggiornamento della partita, aggiornate costantemente questa pagina, che vi fornirà gratuitamente il live blogging dell'evento. A seguire, ampio post-partita con parola ai protagonisti. Forza Viola!