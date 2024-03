Primavera, Fiorentina-Roma 1-0: Caprini porta subito in vantaggio la Viola! Segui la nostra diretta testuale

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Roma 1-0 (Caprini 6')

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Ievoli, Harder; Sene, Rubino, Caprini; Braschi. All.: Galloppa.

A disposizione: Dolfi, Sadotti, Maggini, Vigiani, Scuderi, Balbo, Spaggiari, Denes, Gudelevicius, Vitolo, Padilla Mendoza.

11' - Ancora Graziani al tiro, largo. Leonardelli non si distende neanche.

10' - Incredibile il cambiamento della Fiorentina Primavera in pochi mesi. Nella fase offensiva si vede bene l'ottimo lavoro di Galloppa. Tranquillità nel possesso nella propria metà campo e cattiveria agonistica che sta spaventando la Roma.

9' - Baroncelli rischia l'ammonizione, che sarebbe stata giusta vista la trattenuta su Alessio. Punizione per la Roma.

6' - GOOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! CAPRINI! Braschi alza i ritmi e recupera sulla destra, poi lancia in profondità Sene con un filtrante. Bravo il numero 9 viola a rimanere lucido e a mettere in mezzo un passaggio a rimorchio preciso. Rubino lascia sfilare, c'è Caprini pronto a trafiggere Marin con un tiro molto potente. 1-0 Fiorentina!

4' - Intensità già molto alta tra le due squadre.

2' - Che occasione per la Roma!!! Errore di Harder a metà campo, poi Pisilli ha tantissimo campo da prendersi palla al piede. Sovrapposizione di Oliveras che va in mezzo per Graziani, che manca l'appuntamento allo 0-1 di piatto con mezza porta vuota. Impatta male.

2' - Oggi è anche il compleanno del difensore centrale viola Christian Biagetti, che compie 20 anni.

1' - Inizia la partita al ‘Viola Park’! Forza Viola!!!

Alle ore 11:00, al Viola Park, va in scena Fiorentina-Roma, partita valida per il Campionato Primavera. La squadra di Daniele Galloppa è imbattuta nel 2024 e viaggia a gonfie vele, dopo le ultime nette vittorie contro Bologna e Milan. Le due formazioni tornano ad affrontarsi dopo la duplice semifinale di Coppa Italia, che ha visto la Viola approdare alla finale che sarà contro il Torino. I giallorossi di Guidi, al secondo posto, provano a rincorrere l’Inter capolista.

Fiorentinanews.com seguirà la gara con la consueta diretta testuale.