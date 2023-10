Fiorentina-Cagliari 2-0, Kayode provoca l'autogol dei sardi! Segui la DIRETTA TESTUALE della partita su Fiorentinanews.com

Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se siete su dispositivo portatile.

Fiorentina-Cagliari 2-0 (2' Gonzalez, aut. Dossena)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

38' Beltran fa sponda per Bonaventura in area, ma il centrocampista viola si scontra con la difesa avversaria al momento del tiro.

34' Cagliari che ogni tanto si va vedere in attacco, ma il muro viola di riffa o di raffa respinge tutti i palloni.

31' Azione rocambolesca in area del Cagliari, con Gonzalez che si ritrova il pallone tra i piedi e punta la porta, con un difensore degli isolani che lo spinge facendolo cadere e rischiando di commettere calcio di rigore.

28' Occasione per il Cagliari con Shomurodov, che in area prova il tiro ma il pallone esce sul fondo vicino al palo destro.

26' Altra occasione per Gonzalez, che va di testa su un cross dalla destra indirizzandolo sul secondo palo e mancando di poco la porta.

23' Grande aggancio di Parisi sulla destra su lancio di Milenkovic, con la Fiorentina che resta in attacco.

20' GOOOOOL!!!! Che azione di Kayode, che scappa sulla destra e mette il pallone in area con Dossena che lo deposita involontariamente in porta.

17' Altra occasione per la Fiorentina, con Gonzalez che prova il tiro sul secondo palo, la sua conclusione esce di pochissimo.

14' Lancio di Bonaventura per Martinez Quarta, pallone lungo sul quale non può arrivare.

11' Altra occasione per la Fiorentina, con Arthur che porta la palla in area con una serie di finte e serve Gonzalez, tiro deviato che finisce fuori.

8' Brividi per la Fiorentina! Errore di Milenkovic che passa il pallone a Terracciano, ma diventa preda di Petagna che va al tiro, salva Kayode sulla linea.

5' Ci prova ancora Gonzalez, stavolta da fuori, ma il suo tiro finisce alto.

2' GOOOOOL!!!! GONZALEZ!!!! Cross di Duncan in area e torre di Milenkovic, esce Radunovic ma il pallone torna sul piede di Gonzalez che lo spedisce in porta. 1-0 per i viola!

1' Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

Il Franchi riapre nuovamente le porte alla Fiorentina dopo tre trasferte consecutive giocate dalla squadra di Italiano tra Serie A e Conference League. La Viola è alla ricerca di punti importanti per agguantare le parti alte della classifica dopo aver mancato l’occasione a Frosinone, il Cagliari vuole risollevare la testa dall’ultimo posto in classifica con il suo condottiero Ranieri. Tutto questo andrà in scena alle 20:45, con l’arbitro Di Bello che darà il fischio d’inizio alla gara.

