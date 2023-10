Fiorentina-Cagliari: Segui la DIRETTA TESTUALE della partita su Fiorentinanews.com

Il Franchi riapre nuovamente le porte alla Fiorentina dopo tre trasferte consecutive giocate dalla squadra di Italiano tra Serie A e Conference League. La Viola è alla ricerca di punti importanti per agguantare le parti alte della classifica dopo aver mancato l’occasione a Frosinone, il Cagliari vuole risollevare la testa dall’ultimo posto in classifica con il suo condottiero Ranieri. Tutto questo andrà in scena alle 20:45, con l’arbitro Di Bello che darà il fischio d’inizio alla gara.

