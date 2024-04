Primavera, Monza-Fiorentina 0-0 Leonardelli provoca un rigore ma poi ipnotizza Vignato! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Monza-Fiorentina 0-0

FIORENTINA (1-3-5-2): Leonardelli; Biagetti, Sadotti, Romani; Vigiani, Ievoli, Harder, Vitolo, Scuderi; Caprini, Braschi.

A disp.: Tognetti, Presta, Sene, Denes, Spaggiari, Gudelevicius, Maggini, Kouadio, Fortini, Mignani, Ofoma.

Allenatore: Daniele Galloppa

29' Fiorentina ora chiamata a reagire dopo la grandissima chance mancata dalla squadra di casa per sbloccare la gara. Deve salire il livello della prestazione dei giovani gigliati

28' PARA LEONARDELLI! Rigore calciato malissimo, debolmente e nemmeno angolato dal fantasista del Monza, para in due tempi il portiere viola

27' RIGORE PER IL MONZA. Leonardelli abbatte in uscita bassa Lupinetti, servito da un gran filtrante di Ferraris che prende totalmente alla sprovvista la difesa viola

22' Kassama arriva dalle retrovie e calcia col sinistro, conclusione piuttosto velleitaria che esce senza creare alcun problema a Leonardelli

20' Bellissima azione della Fiorentina che parte dal basso e termina con un cross interessante di Vigiani, Caprini viene anticipato in area di rigore e la squadra di Galloppa ottiene un corner; sugli sviluppi del tiro dalla bandierina l'azione è vanificata da un fallo di Scuderi

19' HARDER! Dal nulla il centrocampista viola riesce a girarsi in bello stile in area di rigore sparando poi un destro pericoloso da posizione defilata, pallone che termina di poco fuori sibilando vicino all'incrocio dei pali della porta di Mazza

17' Stavolta Ferraris si abbassa e fa l'assist, palla interessante a cercare e trovare l'inserimento di Marras che vince il duello aereo con Scuderi ma non è preciso, è alto il colpo di testa del 10 di casa

15' Gran cambio di campo di Romani che serve Vigiani a destra, controllo perfetto del figlio d'arte e pronto traversone in mezzo, fa buona guardia la difesa del Monza

13' Attacca a sinistra il Monza e guadagna un calcio d'angolo, Ferraris calcia bene a rientrare ma svetta alto Romani allontanando la sfera dall'area di rigore viola

10' Nemmeno un quarto d'ora di gara e già continue, tediose ed insistenti le proteste del tecnico di casa Brevi (non è dato sapere per quali ragioni). L'arbitro ferma il gioco per redarguire e tranquillizzare l'allenatore del Monza

9' BRASCHI! Rapida e avvolgente la manovra viola, sfera che passa dai piedi di Harder e arriva a quelli di Braschi che si incunea in area caparbiamente cercando di calciare in porta: tiro deviato che esce di poco

7' VIGNATO! Altra occasione ghiottissima per il Monza, cross stupendo dalla sinistra di Capolupo, il piccolo Vignato sfugge ai centrali viola e si divora un gol spedendo alto di testa dall'area piccola

4' Avvio deciso del Monza che è a caccia di fondamentali punti salvezza. Il Frosinone, attualmente ultimo in classifica, è ad appena 3 lunghezze di ritardo dai biancorossi

1' FERRARIS! Ad un passo dall'immediato vantaggio il Monza: destro a giro dell'attaccante di casa che prova a trovare il palo lungo dopo una buona trama palla a terra della squadra brianzola, pallone fuori di pochissimo

1'Partiti! FORZA VIOLA!

Dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera contro il Torino la scorsa settimana, la Fiorentina di Daniele Galloppa torna in campo in campionato contro il Monza sul campo dei brianzoli. Con già un trofeo in bacheca la squadra viola cerca punti per provare un'insperata rimonta sulla zona playoff.

Alle 14:30 il calcio d'inizio al Centro Sportivo Monzello, con la diretta della gara che la potrete seguire su Fiorentinanews.com con la classica diretta scritta della partita. Per aggiornare il live premere il tasto F5 del vostro PC o refreshare la pagina corrente.