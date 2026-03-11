Viareggio Cup, Fiorentina-Viareggio 2-0: Espulso Giannotti, Viareggio in dieci. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Viareggio 2-0 (11' Mataran, 61' Boskovic)
FIORENTINA (4-3-1-2): Dolfi; Colaciuri (72' Durante), Giusto (72' Cordoneanu), Boskovic, Fattori (57' Melani); Morazzini (57' Beldenti), Cianciulli, Mataran (72' Bianchini); Angeloni; Pietropaolo, Clarizia (57' Ikenna).
A disp.: Magalotti.
All.: Paolo Capparella.
Dopo il bell'avvio della Fiorentina U18 di Capparella contro i pari età della Vis Pesaro, con i viola che hanno vinto 5-1, adesso la squadra gigliata torna in campo per il secondo match del torneo.
La seconda gara sarà contro i padroni di casa del Viareggio, che all'esordio hanno perso 3-2 contro i nigeriani della One Touch. La gara si giocherà al Viola Park con fischio d'inizio alle 12:30. Come si consueto potrete leggere la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del proprio PC o refreshare la pagina web corrente.
-
87'
Stavolta è Pietropaolo a tentare la via del gol: pallone alto
-
86'
Conclusione di Bianchini, pallone troppo centrale parato da Vignali
-
81'
Bellissima azione della Fiorentina rifinita da Cianciulli che mette in mezzo, respinge la difesa, Angeloni calcia a rete e trova una deviazione in corner
-
75'
Ikenna ha una bella opportunità per segnare il gol del 3-0 su un assist eccellente di Bianchini, che col mancino ha messo in porta il calciatore viola, tiro deviato che finisce in corner
-
74'
Il Viareggio inserisce Salotti e Nencini
-
72'
Cambi per la Fiorentina: entrano Cordoneanu, Bianchini e Durante, fuori Mataran, Giusto e Colaciuri
-
71'
Cross di Pietropaolo, di testa Ikenna che salta altissimo ma colpisce debolmente, para facile Vignali
-
68'
Ci prova Ikenna, calciatore in forza all'Under 17 e oggi al debutto in Under 18: mancino sul primo palo da posizione invitante che termina fuori
-
65'
Viareggio in dieci uomini
Fallaccio ai danni di Angeloni, commesso da Giannotti, che rischia seriamente di far male al calciatore viola: rosso ineccepibile estratto dall'arbitro Bertilone
-
63'
Calcio d'angolo per la Fiorentina, il primo del secondo tempo. Calcerà Cianciulli
-
63'
Traversa di Boskovic!
Bel pallone filtrante spizzato verso Boskovic che si inserisce alla grande e col pallonetto su Vignali colpisce la traversa
-
61'
Boskovic raddoppia!
GOL DELLA FIORENTINA! Punizione perfetta del croato Boskovic che col mancino infila quasi all'incrocio dei pali! 2-0!
-
60'
Ikenna strattonato vistosamente, ammonito Vannuccini
-
59'
Problema fisico per Melani, appena entrato, che esce momentaneamente dal terreno di gioco. Da capire se si tratti di qualcosa di serio o meno
-
58'
Viareggio pericoloso!
Rischia tantissimo la Fiorentina, Cortopassi al centro per un solissimo Montemagni che viene murato dall'uscita bassa tempestiva e coraggiosa di Dolfi, che evita il pareggio
-
58'
Bel mancino da fuori di Angeloni, che finisce fuori davvero di pochissimo: Fiorentina vicina al radoppio
-
57'
Cambi per la Fiorentina: entrano Beldenti, Melani e Ikenna fuori Fattori, Clarizia e Morazzini.
-
53'
Giusto anticipa l'avversario che poi lo colpisce in ritardo, involontariamente. Resta a terra il difensore gigliato, che ora viene curato dai medici viola
-
52'
Conclusione alta di Mataran, che ancora una volta si fa vivo in fase offensiva
-
50'
La Fiorentina riparte da dove aveva lasciato, mantenendo predominio territoriale e possesso, in attesa di trovare il varco giusto per raddoppiare
-
46'
Via al secondo tempo
Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!
-
46'
Fine primo tempo
-
46'
Colaciuri lavora splendidamente la sfera innescando Clarizia, la punta viola si presenta davanti al portiere ma spedisce addosso a Vignali, fallendo una ghiotta occasione per il 2-0
-
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero, assegnati dall'arbitro Bertilone
-
45'
Mataran protagonista, ancora vicino al raddoppio e alla personale doppietta: colpo di testa alto di poco
-
42'
Rimane a terra un calciatore del Viareggio, Cortopassi, dopo uno scontro di gioco con Giusto, e riceve ora le cure mediche dello staff
-
38'
Trattenuta ai danni di Morazzini che ottiene una punizione interessante sulla trequarti del Viareggio
-
36'
Mataran vicinissimo al 2-0: azione insistita di Morazzini che poi scarica col sinistro per l'inserimento dell'accorrente calciatore argentino che spara di prima mettendo fuori di pochissimo
-
34'
Si affaccia in avanti il Viareggio, tentativo ambizioso di Micheli che finisce alto
-
29'
Ennesimo angolo ottenuto dalla Fiorentina: è il settimo, guadagnato da Pietropaolo
-
28'
Cross di Colaciuri che assume una traiettoria molto beffarda e finisce sulla traversa, poi il tiro di Morazzini viene respinto
-
26'
Pietropaolo crossa a rientrare per Clarizia che impatta di testa a centroarea ma lo fa in modo debole, facile parata per Vignali
-
23'
Pallone messo in mezzo e Pietropaolo effettua un velo intelligente per Boskovic, in posizione stranamente avanzata, il croato però perde il tempo per tirare e il Viareggio può chiudere ancora in corner
-
21'
Cross a rientrare, respinta difensiva del Viareggio e ancora corner, con Morazzini pronto a calciare, ancora una volta
-
21'
Colaciuri spinge a destra, crossa e Vannuccini respinge in corner il traversone
-
14'
Corner ad uscire e Mataran va ad un passo dal raddoppio e dalla doppietta, deviando e mettendo fuori di pochissimo il pallone
-
14'
Conclusione pericolosa di Cianciulli sugli sviluppi del corner, buon intervento del portiere viareggino, angolo per la Fiorentina
-
13'
Cambio per il Viareggio: problemi fisici per Barsotti, entra Massafra
-
13'
Pietropaolo sfonda e ottiene un calcio d'angolo
-
11'
Vantaggio viola
GOL DELLA FIORENTINA! Cross di Pietropaolo dalla destra, dormita del Viareggio e l'argentino Mataran segna facilmente da pochi passi, infilando la porta bianconera col piatto sinistro. 1-0!
-
10'
Va al tiro Morazzini dopo una bella azione personale, ma stringe troppo la conclusione sul primo palo, para facile il portiere del Viareggio, Vignali
-
8'
Conclusione da fuori di Cortopassi che finisce fuori, ha iniziato bene il Viareggio
-
6'
Traversa del Viareggio!
Corner insidiosissimo a rientrare, colpo di testa e traversa clamorosa a Dolfi battuto, centrata da Vannuccini
-
5'
Spinge il Viareggio che sgasa sulla fascia destra e ottiene un calcio d'angolo
-
1'
Via alla gara!
Inizia la sfida, FORZA VIOLA!