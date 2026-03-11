​​

Viareggio Cup, Fiorentina-Viareggio 2-0: Espulso Giannotti, Viareggio in dieci. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Filippo Razzolini /

Fiorentina-Viareggio 2-0 (11' Mataran, 61' Boskovic)

FIORENTINA (4-3-1-2): Dolfi; Colaciuri (72' Durante), Giusto (72' Cordoneanu), Boskovic, Fattori (57' Melani); Morazzini (57' Beldenti), Cianciulli, Mataran (72' Bianchini); Angeloni; Pietropaolo, Clarizia (57' Ikenna).

A disp.: Magalotti.
All.: Paolo Capparella.

Dopo il bell'avvio della Fiorentina U18 di Capparella contro i pari età della Vis Pesaro, con i viola che hanno vinto 5-1, adesso la squadra gigliata torna in campo per il secondo match del torneo. 

La seconda gara sarà contro i padroni di casa del Viareggio, che all'esordio hanno perso 3-2 contro i nigeriani della One Touch. La gara si giocherà al Viola Park con fischio d'inizio alle 12:30. Come si consueto potrete leggere la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del proprio PC o refreshare la pagina web corrente. 

 

 

  • 87'
    Stavolta è Pietropaolo a tentare la via del gol: pallone alto 

  • 86'
    shot_saved
    Conclusione di Bianchini, pallone troppo centrale parato da Vignali 

  • 81'
    corner_kick
    Bellissima azione della Fiorentina rifinita da Cianciulli che mette in mezzo, respinge la difesa, Angeloni calcia a rete e trova una deviazione in corner 

  • 75'
    corner_kick
    Ikenna ha una bella opportunità per segnare il gol del 3-0 su un assist eccellente di Bianchini, che col mancino ha messo in porta il calciatore viola, tiro deviato che finisce in corner 

  • 74'
    substitution
    Il Viareggio inserisce Salotti e Nencini 

  • 72'
    substitution
    Cambi per la Fiorentina: entrano Cordoneanu, Bianchini e Durante, fuori Mataran, Giusto e Colaciuri 

  • 71'
    shot_saved
    Cross di Pietropaolo, di testa Ikenna che salta altissimo ma colpisce debolmente, para facile Vignali 

  • 68'
    Ci prova Ikenna, calciatore in forza all'Under 17 e oggi al debutto in Under 18: mancino sul primo palo da posizione invitante che termina fuori 

  • 65'
    red_card
    Viareggio in dieci uomini

    Fallaccio ai danni di Angeloni, commesso da Giannotti, che rischia seriamente di far male al calciatore viola: rosso ineccepibile estratto dall'arbitro Bertilone 

  • 63'
    corner_kick
    Calcio d'angolo per la Fiorentina, il primo del secondo tempo. Calcerà Cianciulli 

  • 63'
    Traversa di Boskovic!

    Bel pallone filtrante spizzato verso Boskovic che si inserisce alla grande e col pallonetto su Vignali colpisce la traversa 

  • 61'
    goal
    Boskovic raddoppia!

    GOL DELLA FIORENTINA! Punizione perfetta del croato Boskovic che col mancino infila quasi all'incrocio dei pali! 2-0!

  • 60'
    yellow_card
    Ikenna strattonato vistosamente, ammonito Vannuccini

  • 59'
    injury
    Problema fisico per Melani, appena entrato, che esce momentaneamente dal terreno di gioco. Da capire se si tratti di qualcosa di serio o meno 

  • 58'
    Viareggio pericoloso!

    Rischia tantissimo la Fiorentina, Cortopassi al centro per un solissimo Montemagni che viene murato dall'uscita bassa tempestiva e coraggiosa di Dolfi, che evita il pareggio 

  • 58'
    Bel mancino da fuori di Angeloni, che finisce fuori davvero di pochissimo: Fiorentina vicina al radoppio 

  • 57'
    substitution
    Cambi per la Fiorentina: entrano Beldenti, Melani e Ikenna fuori Fattori, Clarizia e Morazzini.

  • 53'
    Giusto anticipa l'avversario che poi lo colpisce in ritardo, involontariamente. Resta a terra il difensore gigliato, che ora viene curato dai medici viola 

  • 52'
    Conclusione alta di Mataran, che ancora una volta si fa vivo in fase offensiva 

  • 50'
    La Fiorentina riparte da dove aveva lasciato, mantenendo predominio territoriale e possesso, in attesa di trovare il varco giusto per raddoppiare 

  • 46'
    whistle
    Via al secondo tempo

    Inizia la ripresa, FORZA VIOLA! 

  • 46'
    whistle
    Fine primo tempo

  • 46'
    shot_saved
    Colaciuri lavora splendidamente la sfera innescando Clarizia, la punta viola si presenta davanti al portiere ma spedisce addosso a Vignali, fallendo una ghiotta occasione per il 2-0

  • 45'
    Ci sarà 1 minuto di recupero, assegnati dall'arbitro Bertilone 

  • 45'
    Mataran protagonista, ancora vicino al raddoppio e alla personale doppietta: colpo di testa alto di poco 

  • 42'
    injury
    Rimane a terra un calciatore del Viareggio, Cortopassi, dopo uno scontro di gioco con Giusto, e riceve ora le cure mediche dello staff 

  • 38'
    free_kick
    Trattenuta ai danni di Morazzini che ottiene una punizione interessante sulla trequarti del Viareggio 

  • 36'
    Mataran vicinissimo al 2-0: azione insistita di Morazzini che poi scarica col sinistro per l'inserimento dell'accorrente calciatore argentino che spara di prima mettendo fuori di pochissimo 

  • 34'
    Si affaccia in avanti il Viareggio, tentativo ambizioso di Micheli che finisce alto 

  • 29'
    corner_kick
    Ennesimo angolo ottenuto dalla Fiorentina: è il settimo, guadagnato da Pietropaolo

  • 28'
    Cross di Colaciuri che assume una traiettoria molto beffarda e finisce sulla traversa, poi il tiro di Morazzini viene respinto 

  • 26'
    shot_saved
    Pietropaolo crossa a rientrare per Clarizia che impatta di testa a centroarea ma lo fa in modo debole, facile parata per Vignali 

  • 23'
    corner_kick
    Pallone messo in mezzo e Pietropaolo effettua un velo intelligente per Boskovic, in posizione stranamente avanzata, il croato però perde il tempo per tirare e il Viareggio può chiudere ancora in corner 

  • 21'
    corner_kick
    Cross a rientrare, respinta difensiva del Viareggio e ancora corner, con Morazzini pronto a calciare, ancora una volta 

  • 21'
    corner_kick
    Colaciuri spinge a destra, crossa e Vannuccini respinge in corner il traversone 

  • 14'
    corner_kick
    Corner ad uscire e Mataran va ad un passo dal raddoppio e dalla doppietta, deviando e mettendo fuori di pochissimo il pallone 

  • 14'
    corner_kick
    Conclusione pericolosa di Cianciulli sugli sviluppi del corner, buon intervento del portiere viareggino, angolo per la Fiorentina 

  • 13'
    substitution
    Cambio per il Viareggio: problemi fisici per Barsotti, entra Massafra 

  • 13'
    corner_kick
    Pietropaolo sfonda e ottiene un calcio d'angolo 

  • 11'
    goal
    Vantaggio viola

    GOL DELLA FIORENTINA! Cross di Pietropaolo dalla destra, dormita del Viareggio e l'argentino Mataran segna facilmente da pochi passi, infilando la porta bianconera col piatto sinistro. 1-0!

  • 10'
    shot_saved
    Va al tiro Morazzini dopo una bella azione personale, ma stringe troppo la conclusione sul primo palo, para facile il portiere del Viareggio, Vignali 

  • 8'
    Conclusione da fuori di Cortopassi che finisce fuori, ha iniziato bene il Viareggio 

  • 6'
    corner_kick
    Traversa del Viareggio!

    Corner insidiosissimo a rientrare, colpo di testa e traversa clamorosa a Dolfi battuto, centrata da Vannuccini 

  • 5'
    corner_kick
    Spinge il Viareggio che sgasa sulla fascia destra e ottiene un calcio d'angolo

  • 1'
    whistle
    Via alla gara!

    Inizia la sfida, FORZA VIOLA! 

