Cassano: "Spalletti miglior tecnico italiano, nel nostro Paese le uniche squadre dove potrebbe andare in futuro sono Fiorentina e Milan"

Luciano Spalletti è stato l'artefice della vittoria dello scudetto del Napoli. Ora si è preso un anno sabbatico e in futuro, secondo l'ex fantasista di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, potrebbe allenare la Fiorentina.

“Spalletti è il miglior tecnico italiano - ha detto Cassano alla Bobo TV - Per il futuro c'è una sola squadra dove potrebbe essere sposata la sua idea di calcio: il Real Madrid. In caso di addio di Ancelotti, se dovessi scommettere una fiche la scommetterei proprio sul Real. In Italia non andrebbe mai alla Juventus, non durerebbe un giorno e mezzo. In Serie A le uniche squadre dove potrebbe andare in futuro sono Milan o Fiorentina”.