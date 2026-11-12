Njie: "Sono semplicemente sotto shock. L'inizio con la Fiorentina è stato difficile perché..."

In questi giorni all'interno della nazionale svedese tutti gli occhi sono puntati su Alieu Njie, attaccante della Fiorentina alla sua prima convocazione.

Sotto shock

“È una sensazione enorme - ha detto Njie in merito - sono molto onorato, sono semplicemente scioccato. Da quando sono arrivato qui non ho trovato le parole per descrivere quanto sono orgoglioso”.

Fiorentina

Spazio anche per la sua esperienza in maglia viola: “All'inizio è stato un po' difficile, non abbiamo ottenuto i punti che meritavamo. Sono molto contento di poter fare il lavoro che devo fare per la squadra. Se sono qui un grande ringraziamento lo devo fare a tutti i miei compagni di squadra e agli allenatori che mi hanno sempre sostenuto”.