Fiorentina-Lecce 2-1, Rafia accorcia le distanze per i salentini. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se siete su dispositivo portatile.

Fiorentina-Lecce 2-1 (3' Gonzalez, 23' Duncan, 48' Rafia)

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Dodô, Quarta, Milenkovic, Parisi, Arthur, Duncan, Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Beltran.

57' Il primo ammonito della Fiorentina è Martinez Quarta per un fallo commesso a centrocampo su Strefezza.

54' Ammonito Gendrey nel Lecce per fallo commesso lontano dall'azione.

54' Discesa solitaria di Pongracic che va al tiro mirando sul secondo palo, pallone che finisce sul fondo.

51' Sfiora il palo con il suo tentativo Gonzalez dopo un'incomprensione tra Baschirotto e Dorgu.

48' Gol del Lecce. Leggerezza di Arthur che si fa portare via il pallone da Banda; quest'ultimo lo serve a Rafia che spara un bolide diretto al sette per il gol dei salentini.

46' Il secondo tempo inizia con un doppio cambio per il Lecce: escono Gallo e Gonzalez, vanno in campo Dorgu e Kaba

45'+5 Finisce il primo tempo. La Fiorentina sta vincendo 2-0 contro il Lecce con i gol di Gonzalez e Duncan.

45'+3 Uno-due in area tra Dodô e Sottil, ma quest'ultimo non è preciso nell'ultimo passaggio.

45' Saranno 5 i minuti di recupero.

23' Lecce che si copre bene a sinistra con Gendrey, puntuale nel chiudere su Parisi e Sottil.

41' Palo colpito da Duncan! Gonzalez mette un cioccolatino sui piedi del compagno di squadra il quale però in area scaraventa il pallone sul legno!

38' Ritmi compassati in questa fase di partita, con il pallone che viene giocato soltanto a centrocampo.

35' Fiorentina che sta giostrando come e dove vuole il pallone, Lecce che intanto prova a ricompattarsi.

33' Lancio per Strefezza, va in chiusura Martinez Quarta.

31' Grande protagonista in fase difensiva Dodô con due chiusure consecutive decisive.

28' Punizione calciata da Strefezza, non ci arriva di testa in area Ramandani.

25' Cooling break per permettere ad entrambe le squadre di rinfrescarsi.

23' GOOOOL! DUNCAN!!!! Lancio di Beltran per Arthur a destra, quest'ultimo va al cross e trova Duncan liberissimo in area che di testa spedisce il pallone in porta per il 2-0 viola!

20' Lecce che ora prova a fare pressione direttamente sui difensori viola con i suoi tre attaccanti, la Fiorentina invece cerca di smistare più palloni possibili sulle fasce.

17' Pallone perso dalla Fiorentina, con Banda che va al tiro un po' strozzato non trovando la porta.

14' II primo giallo della gara è per Ramadani, ammonito per una trattenuta su Beltran.

12' Scambio tra Beltran e Parisi, con quest'ultimo che prova a rimettere il pallone nel mezzo ma viene chiuso dalla difesa dei salentini.

9' Ci prova Almqvist con un inserimento in area, Christensens para il suo tiro ma con tutta probabilità c'era fuorigioco.

6' Predominio territoriale della Fiorentina in questi minuti, che non sta concedendo niente al Lecce.

3' GOOOOL! GONZALEZ!!!! Il numero 10 viola stacca di testa sul calcio d'angolo battuto da Duncan e realizza l'1-0 dopo tre minuti!

1' Inizia la prima gara stagionale al ‘Franchi’! Forza viola!

Manca sempre meno al ritorno della Fiorentina in campo, oggi contro il Lecce al Franchi con il fischio d'inizio fissato alle 18.30. La squadra di Italiano cerca riscatto dopo la brutta sconfitta contro il Rapid Vienna in Conference League, avendo l'occasione di andare a punteggio pieno dopo la netta vittoria a Marassi contro il Genoa.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi offre la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito, oltre a un ricco pre e post partita, con tutte le parole dei protagonisti. Per aggiornare la diretta è necessario refreshare questa pagina oppure premere il tasto F5 del vostro PC.