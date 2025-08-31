Braschi segna e la Fiorentina Primavera vince contro l'Inter al Viola Park. La squadra di Galloppa è ancora imbattuta

Fiorentina-Inter 1-0 (19' Braschi)

FIORENTINA (4-3-2-1): Leonardelli; Trapani, Kospo, Sadotti, Balbo; Conti (60' Atzeni), Deli (85' Bonanno), Montenegro; Angiolini (70' Turnone), Puzzoli (70' Mazzeo); Braschi.

A disp.: Fei, Colaciuri, Batignati, Sturli, Jallow, Maiorana.

All.: Daniele Galloppa

È la rivincita dell'ultima finale scudetto, persa al Viola Park dai ragazzi di Galloppa, ma vale già il primato momentaneo perché sia Fiorentina che Inter sono a quota 4 e la vetta è a 3 lunghezze.

