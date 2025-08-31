​​
Braschi segna e la Fiorentina Primavera vince contro l'Inter al Viola Park. La squadra di Galloppa è ancora imbattuta

Filippo Razzolini /

Fiorentina-Inter 1-0 (19' Braschi)

FIORENTINA (4-3-2-1): Leonardelli; Trapani, Kospo, Sadotti, Balbo; Conti (60' Atzeni), Deli (85' Bonanno), Montenegro; Angiolini (70' Turnone), Puzzoli (70' Mazzeo); Braschi.

A disp.: Fei, Colaciuri, Batignati, Sturli, Jallow, Maiorana. 
All.: Daniele Galloppa

È la rivincita dell'ultima finale scudetto, persa al Viola Park dai ragazzi di Galloppa, ma vale già il primato momentaneo perché sia Fiorentina che Inter sono a quota 4 e la vetta è a 3 lunghezze. 

Fiorentinanews c'è!

Alle 11, proprio al Viola Park, andrà in scena il match, valido per la terza giornata del campionato Primavera 1 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.

  • 95'
    whistle
    Finisce qui!

    Fischio finale: la Fiorentina Primavera vince 1-0 grazie alla rete di Braschi e si porta a quota 7 punti dopo tre gare. Viola di Galloppa ancora imbattuti ed in vetta alla classifica assieme a Parma e Atalanta 

  • 94'
    corner_kick
    Balbo con caparbietà e lucidità ottiene un calcio d'angolo, guadagnando secondi preziosi. Poi Nenna commette fallo e la Fiorentina ottiene un calcio di punizione 

  • 92'
    yellow_card
    Zarate entra in netto ritardo su Sadotti: ammonito il capitano dell'Inter

  • 90'
    L'arbitro Caruso assegna 4 minuti di recupero 

  • 87'
    corner_kick
    Altra bella azione viola, Atzeni si inserisce sul perfetto scarico di Balbo ma si allunga troppo il pallone e viene fermato in calcio d'angolo 

  • 85'
    substitution
    Dentro Bonanno al posto di Deli, quarto cambio per la Fiorentina 

  • 84'
    substitution
    Fuori Lavelli per l'Inter, entra il lettone Kukulis al suo posto 

  • 83'
    free_kick
    Calcia Sadotti, sfera deviata in corner. Sul successivo calcio d'angolo la Fiorentina non riesce a pungere 

  • 82'
    free_kick
    Vivace Mazzeo, che sposta il pallone e viene steso da Moressa al limite dell'area nerazzurra. Posizione assai interessante anche se un po' decentrata 

  • 80'
    corner_kick
    Calcio d'angolo e colpo di testa di Turnone deviato in corner 

  • 80'
    corner_kick
    Mazzeo viene fermato in area da Ballo, che sembra colpirlo pienamente senza di sicuro toccare il pallone. L'arbitro Caruso concede il calcio d'angolo alla Fiorentina  

  • 78'
    Rischia Leonardelli coi piedi ma viene colpito fallosamente da un giocatore dell'Inter. L'arbitro mette rapidamente a tacere le lamentele del portiere gigliato 

  • 73'
    shot_saved
    Prima accelerazione di Mazzeo, che si libera rientrando sul destro, tiro però troppo fiacco dell'ala della Fiorentina, para facilmente Farronato 

  • 72'
    substitution
    Cambio anche per l'Inter dopo il cooling break: entra Ballo al posto di Della Mora 

  • 70'
    substitution
    Due cambi per la Fiorentina: escono Puzzoli e Angiolini dentro Mazzeo e Turnone 

  • 66'
    shot_saved
    Moressa pericoloso

    Bovio verticalizza per Moressa che sfugge alla difesa della Fiorentina, controllo e tiro potente ma un po' centrale del giocatore nerazzurro sul quale è bravissimo comunque Leonardelli a respingere, grande intervento del portiere gigliato 

  • 62'
    corner_kick
    Palo di Lavelli

    Marello cerca la verticalizzazione e trova una sporcatura in corner di un calciatore della Fiorentina. Va lo stesso Marello dalla bandierina, allontana la difesa viola e Lavelli da fuori spara una gran botta che centra il palo 

  • 60'
    substitution
    Cambi per l'Inter: fuori Pinotti e dentro l'argentino Romano, fuori anche Zouin e dentro El Mahboubi. Per la Fiorentina fuori Conti e dentro Atzeni 

  • 59'
    Fiammata di Zouin che si libera a sinistra e mette basso e forte in mezzo, ancora molto attenta la difesa viola in chiusura 

  • 58'
    corner_kick
    Colpo di testa di Conti che finisce alto non di molto sul corner di Angiolini. Fiorentina che continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio 

  • 57'
    Fiorentina molto attiva a sinistra, soprattutto con Balbo: stavolta il cross basso del terzino sudamericano non trova nessun compagno, il fraseggio e le trame della squadra di Galloppa però sono davvero notevoli 

  • 55'
    Ci prova col traversone dalla sinistra Marello, che mette in mezzo all'area viola il pallone ma trova un attento Leonardelli che allontana in uscita coi pugni

  • 52'
    La Fiorentina palleggia bene e sfrutta le qualità tecniche dei propri giocatori per mettere in difficoltà l'Inter. I viola si avvicinano ancora all'area di rigore ospite ma non riescono stavolta a trovare il guizzo giusto per calciare a rete 

  • 50'
    corner_kick
    Della Mora attacca a destra, cerca i compagni in mezzo all'area viola e il suo cross viene deviato in calcio d'angolo

  • 47'
    yellow_card
    Sadotti interviene in modo duro e falloso su Lavelli, venendo ammonito. Primo cartellino giallo in casa Fiorentina, speso male dal centrale gigliato che ha commesso fallo all'altezza della metà campo in una situazione di gioco assolutamente innocua 

  • 46'
    substitution
    Cambio all'intervallo per l'Inter: dentro Moressa al posto di Virtuani 

  • 46'
    whistle
    Si riparte!

    Via al secondo tempo al Viola Park! FORZA VIOLA! 

  • 47'
    whistle
    Fine primo tempo

    Finisce la prima frazione di gioco, con la Fiorentina che sta giocando molto bene e conduce 1-0 grazie al gol di Braschi 

  • 47'
    corner_kick
    Velenoso cross a rientrare dalla sinistra di Zouin, molto bene la difesa viola in marcatura e poi bravo Balbo a prolungare di testa mettendo in angolo 

  • 45'
    L'arbitro assegna 3 minuti di recupero 

  • 44'
    Bella galoppata di Kospo che viene fermato solo col fallo sulla trequarti dell'Inter. La Fiorentina poi è pericolosa con Braschi e Angiolini ma i due attaccanti viola non si intendono e sfuma così una potenziale occasione per la squadra di Galloppa

  • 40'
    corner_kick
    Pinotti trova troppo facilmente un varco sulla destra scambiando con Della Mora, il 10 ospite cerca poi il tiro ma trova l'opposizione di un puntuale Montenegro, pallone che termina in corner 

  • 37'
    L'Inter prova a costruire qualcosa a fatica, la Fiorentina può giocare spesso di ripartenza ed è pericolosa. Stavolta però sul cross mancino di Angiolini non ci sono giocatori in maglia viola pronti ad avventarsi sul pallone 

  • 34'
    corner_kick
    Angiolini a rientrare, esce e respinge Farronato, poi la Fiorentina non riesce ad essere pericolosa, l'Inter può uscire e ripartire 

  • 33'
    corner_kick
    Angolo per la Fiorentina, la difesa ospite è messa sempre in apprensione dalle avanzate della squadra di Galloppa

  • 33'
    yellow_card
    Altra ammonizione in casa Inter, la rimedia Pinotti che commette un fallo assolutamente inutile su Balbo 

  • 32'
    Pinotti mette in mezzo, la respinta della difesa viola è approssimativa e Cerpelletti può andare al tiro col sinistro, ma non lo fa bene 

  • 31'
    whistle
    Gioco che riprende dopo qualche minuto di stop 

  • 29'
    whistle
    L'arbitro ferma il gioco per il cooling-break. Squadre che si fermano per rinfrescarsi 

  • 26'
    yellow_card
    Ammonizione per il terzino dell'Inter Cerpelletti, che colpisce in netto ritardo Conti: è il primo cartellino giallo della sfida 

  • 25'
    offside
    Fiorentina che spinge con forza e raddoppia, grazie ad una bella e rapace deviazione di Angiolini sul tiro cross di Conti: gol purtroppo però annullato per la posizione di fuorigioco proprio del marcatore, Angiolini 

  • 25'
    shot_saved
    Magia di Puzzoli in un fazzoletto di campo, il 10 viola riceve e si accentra tentando poi di far girare il sinistro sul secondo palo, respinge bene però Farronato 

  • 23'
    corner_kick
    Cross a rientrare, esce bene Leonardelli che con autorità allontana il pallone con i pugni. L'Inter deve ora ricominciare la propria azione 

  • 22'
    corner_kick
    Cross profondo in area di Marello a cercare Nenna sul secondo palo, la Fiorentina si rifugia in corner 

  • 22'
    free_kick
    Il terzino sinistro Marello ottiene un piazzato e si incaricherà della battuta 

  • 21'
    shot_saved
    Reazione dell'Inter, Lavelli calcia da fuori e Leonardelli respinge in maniera un po' approssimativa, quindi l'azione ospite prosegue e c'è un'altra conclusione respinta 

  • 19'
    goal
    Segna Braschi!

    GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Manovra la Fiorentina che cerca di scardinare la difesa nerazzurra, i viola vanno al tiro prima con Deli, poi con Montenegro, conclusioni entrambe respinte. La Fiorentina però continua la propria insistita azione e arriva al gol con Braschi sotto misura: Montenegro sventaglia alla grande e arriva il perfetto cross al volo di Balbo col mancino, il centravanti viola sotto rete non perdona di sinistro, 1-0!

  • 16'
    free_kick
    Altro piazzato viola, Angiolini mette al centro nella chiara esecuzione di uno schema a cercare il taglio di Braschi, mancino volante a rimettere in mezzo della punta gigliata ma la difesa ospite allontana la minaccia 

  • 15'
    Zouin a destra accelera e mette al centro, sponda sul secondo palo sulla quale Leonardelli esce malissimo di pugno, il pallone resta lì ma per fortuna il portiere viola riesce poi a recuperare la sfera e abbrancarla in presa 

  • 14'
    Share Link

  • 10'
    Share Link

    Fiorentina ancora pericolosa, pallone a cercare Balbo che sembra essere anticipato da Della Mora ma causa errore di valutazione e di controllo del terzino lombardo riesce a trovare spazio per concludere, anche se da posizione defilata: mancino potente in diagonale del venezuelano che esce di poco 

  • 9'
    shot_saved
    Braschi vicino al gol!

    Grande lancio di Deli per Angiolini che mette a rimorchio a centro area trovando Braschi: sinistro sporco ma insidioso del centravanti viola che chiama alla respinta Farronato, molto reattivo nell'occasione 

  • 8'
    Share Link

  • 7'
    Share Link

  • 6'
    free_kick
    Share Link

  • 5'
    free_kick
    Share Link

  • 3'
    injury
    Share Link

  • 2'
    Share Link

  • 1'
    Share Link

    Inter subito pericolosa con una bella manovra che porta all'inserimento Zarate a centro area sul morbido cross di Marello dalla sinistra, controlla bene il capitano ospite ma per fortuna non impatta bene e spedisce fuori. Un'occasione importante per l'Inter 

  • 1'
    whistle
    Partiti!

    Inizia la sfida al Viola Park! FORZA VIOLA! 

    Ci siamo!

    Manca pochissimo al fischio d'inizio di Fiorentina-Inter al Viola Park, squadre che stanno entrando in campo 

