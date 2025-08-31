Braschi segna e la Fiorentina Primavera vince contro l'Inter al Viola Park. La squadra di Galloppa è ancora imbattuta
Fiorentina-Inter 1-0 (19' Braschi)
FIORENTINA (4-3-2-1): Leonardelli; Trapani, Kospo, Sadotti, Balbo; Conti (60' Atzeni), Deli (85' Bonanno), Montenegro; Angiolini (70' Turnone), Puzzoli (70' Mazzeo); Braschi.
A disp.: Fei, Colaciuri, Batignati, Sturli, Jallow, Maiorana.
All.: Daniele Galloppa
È la rivincita dell'ultima finale scudetto, persa al Viola Park dai ragazzi di Galloppa, ma vale già il primato momentaneo perché sia Fiorentina che Inter sono a quota 4 e la vetta è a 3 lunghezze.
Fiorentinanews c'è!
Alle 11, proprio al Viola Park, andrà in scena il match, valido per la terza giornata del campionato Primavera 1 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.
-
95'
Finisce qui!
Fischio finale: la Fiorentina Primavera vince 1-0 grazie alla rete di Braschi e si porta a quota 7 punti dopo tre gare. Viola di Galloppa ancora imbattuti ed in vetta alla classifica assieme a Parma e Atalanta
-
94'
Balbo con caparbietà e lucidità ottiene un calcio d'angolo, guadagnando secondi preziosi. Poi Nenna commette fallo e la Fiorentina ottiene un calcio di punizione
-
92'
Zarate entra in netto ritardo su Sadotti: ammonito il capitano dell'Inter
-
90'
L'arbitro Caruso assegna 4 minuti di recupero
-
87'
Altra bella azione viola, Atzeni si inserisce sul perfetto scarico di Balbo ma si allunga troppo il pallone e viene fermato in calcio d'angolo
-
85'
Dentro Bonanno al posto di Deli, quarto cambio per la Fiorentina
-
84'
Fuori Lavelli per l'Inter, entra il lettone Kukulis al suo posto
-
83'
Calcia Sadotti, sfera deviata in corner. Sul successivo calcio d'angolo la Fiorentina non riesce a pungere
-
82'
Vivace Mazzeo, che sposta il pallone e viene steso da Moressa al limite dell'area nerazzurra. Posizione assai interessante anche se un po' decentrata
-
80'
Calcio d'angolo e colpo di testa di Turnone deviato in corner
-
80'
Mazzeo viene fermato in area da Ballo, che sembra colpirlo pienamente senza di sicuro toccare il pallone. L'arbitro Caruso concede il calcio d'angolo alla Fiorentina
-
78'
Rischia Leonardelli coi piedi ma viene colpito fallosamente da un giocatore dell'Inter. L'arbitro mette rapidamente a tacere le lamentele del portiere gigliato
-
73'
Prima accelerazione di Mazzeo, che si libera rientrando sul destro, tiro però troppo fiacco dell'ala della Fiorentina, para facilmente Farronato
-
72'
Cambio anche per l'Inter dopo il cooling break: entra Ballo al posto di Della Mora
-
70'
Due cambi per la Fiorentina: escono Puzzoli e Angiolini dentro Mazzeo e Turnone
-
66'
Moressa pericoloso
Bovio verticalizza per Moressa che sfugge alla difesa della Fiorentina, controllo e tiro potente ma un po' centrale del giocatore nerazzurro sul quale è bravissimo comunque Leonardelli a respingere, grande intervento del portiere gigliato
-
62'
Palo di Lavelli
Marello cerca la verticalizzazione e trova una sporcatura in corner di un calciatore della Fiorentina. Va lo stesso Marello dalla bandierina, allontana la difesa viola e Lavelli da fuori spara una gran botta che centra il palo
-
60'
Cambi per l'Inter: fuori Pinotti e dentro l'argentino Romano, fuori anche Zouin e dentro El Mahboubi. Per la Fiorentina fuori Conti e dentro Atzeni
-
59'
Fiammata di Zouin che si libera a sinistra e mette basso e forte in mezzo, ancora molto attenta la difesa viola in chiusura
-
58'
Colpo di testa di Conti che finisce alto non di molto sul corner di Angiolini. Fiorentina che continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio
-
57'
Fiorentina molto attiva a sinistra, soprattutto con Balbo: stavolta il cross basso del terzino sudamericano non trova nessun compagno, il fraseggio e le trame della squadra di Galloppa però sono davvero notevoli
-
55'
Ci prova col traversone dalla sinistra Marello, che mette in mezzo all'area viola il pallone ma trova un attento Leonardelli che allontana in uscita coi pugni
-
52'
La Fiorentina palleggia bene e sfrutta le qualità tecniche dei propri giocatori per mettere in difficoltà l'Inter. I viola si avvicinano ancora all'area di rigore ospite ma non riescono stavolta a trovare il guizzo giusto per calciare a rete
-
50'
Della Mora attacca a destra, cerca i compagni in mezzo all'area viola e il suo cross viene deviato in calcio d'angolo
-
47'
Sadotti interviene in modo duro e falloso su Lavelli, venendo ammonito. Primo cartellino giallo in casa Fiorentina, speso male dal centrale gigliato che ha commesso fallo all'altezza della metà campo in una situazione di gioco assolutamente innocua
-
46'
Cambio all'intervallo per l'Inter: dentro Moressa al posto di Virtuani
-
46'
Si riparte!
Via al secondo tempo al Viola Park! FORZA VIOLA!
-
47'
Fine primo tempo
Finisce la prima frazione di gioco, con la Fiorentina che sta giocando molto bene e conduce 1-0 grazie al gol di Braschi
-
47'
Velenoso cross a rientrare dalla sinistra di Zouin, molto bene la difesa viola in marcatura e poi bravo Balbo a prolungare di testa mettendo in angolo
-
45'
L'arbitro assegna 3 minuti di recupero
-
44'
Bella galoppata di Kospo che viene fermato solo col fallo sulla trequarti dell'Inter. La Fiorentina poi è pericolosa con Braschi e Angiolini ma i due attaccanti viola non si intendono e sfuma così una potenziale occasione per la squadra di Galloppa
-
40'
Pinotti trova troppo facilmente un varco sulla destra scambiando con Della Mora, il 10 ospite cerca poi il tiro ma trova l'opposizione di un puntuale Montenegro, pallone che termina in corner
-
37'
L'Inter prova a costruire qualcosa a fatica, la Fiorentina può giocare spesso di ripartenza ed è pericolosa. Stavolta però sul cross mancino di Angiolini non ci sono giocatori in maglia viola pronti ad avventarsi sul pallone
-
34'
Angiolini a rientrare, esce e respinge Farronato, poi la Fiorentina non riesce ad essere pericolosa, l'Inter può uscire e ripartire
-
33'
Angolo per la Fiorentina, la difesa ospite è messa sempre in apprensione dalle avanzate della squadra di Galloppa
-
33'
Altra ammonizione in casa Inter, la rimedia Pinotti che commette un fallo assolutamente inutile su Balbo
-
32'
Pinotti mette in mezzo, la respinta della difesa viola è approssimativa e Cerpelletti può andare al tiro col sinistro, ma non lo fa bene
-
31'
Gioco che riprende dopo qualche minuto di stop
-
29'
L'arbitro ferma il gioco per il cooling-break. Squadre che si fermano per rinfrescarsi
-
26'
Ammonizione per il terzino dell'Inter Cerpelletti, che colpisce in netto ritardo Conti: è il primo cartellino giallo della sfida
-
25'
Fiorentina che spinge con forza e raddoppia, grazie ad una bella e rapace deviazione di Angiolini sul tiro cross di Conti: gol purtroppo però annullato per la posizione di fuorigioco proprio del marcatore, Angiolini
-
25'
Magia di Puzzoli in un fazzoletto di campo, il 10 viola riceve e si accentra tentando poi di far girare il sinistro sul secondo palo, respinge bene però Farronato
-
23'
Cross a rientrare, esce bene Leonardelli che con autorità allontana il pallone con i pugni. L'Inter deve ora ricominciare la propria azione
-
22'
Cross profondo in area di Marello a cercare Nenna sul secondo palo, la Fiorentina si rifugia in corner
-
22'
Il terzino sinistro Marello ottiene un piazzato e si incaricherà della battuta
-
21'
Reazione dell'Inter, Lavelli calcia da fuori e Leonardelli respinge in maniera un po' approssimativa, quindi l'azione ospite prosegue e c'è un'altra conclusione respinta
-
19'
Segna Braschi!
GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Manovra la Fiorentina che cerca di scardinare la difesa nerazzurra, i viola vanno al tiro prima con Deli, poi con Montenegro, conclusioni entrambe respinte. La Fiorentina però continua la propria insistita azione e arriva al gol con Braschi sotto misura: Montenegro sventaglia alla grande e arriva il perfetto cross al volo di Balbo col mancino, il centravanti viola sotto rete non perdona di sinistro, 1-0!
-
16'
Altro piazzato viola, Angiolini mette al centro nella chiara esecuzione di uno schema a cercare il taglio di Braschi, mancino volante a rimettere in mezzo della punta gigliata ma la difesa ospite allontana la minaccia
-
15'
Zouin a destra accelera e mette al centro, sponda sul secondo palo sulla quale Leonardelli esce malissimo di pugno, il pallone resta lì ma per fortuna il portiere viola riesce poi a recuperare la sfera e abbrancarla in presa
-
14'
Prova a farsi vedere in avanti l'Inter ma la Fiorentina controlla bene l'iniziativa ospite e tenta di lanciarsi in contropiede, Braschi però perde palla dopo un contrasto con Cerpelletti
-
10'
Fiorentina ancora pericolosa, pallone a cercare Balbo che sembra essere anticipato da Della Mora ma causa errore di valutazione e di controllo del terzino lombardo riesce a trovare spazio per concludere, anche se da posizione defilata: mancino potente in diagonale del venezuelano che esce di poco
-
9'
Braschi vicino al gol!
Grande lancio di Deli per Angiolini che mette a rimorchio a centro area trovando Braschi: sinistro sporco ma insidioso del centravanti viola che chiama alla respinta Farronato, molto reattivo nell'occasione
-
8'
Duro intervento di Zarate su Conti, rischia l'ammonizione il capitano ospite ma l'arbitro grazia il colombiano limitandosi a richiamarlo verbalmente
-
7'
È rientrato in campo nel frattempo Angiolini, che può fortunatamente proseguire la gara, speriamo senza problemi di sorta
-
6'
Puzzoli scodella sul secondo palo trovando Sadotti smarcato, lo schema prosegue col cross basso del difensore centrale gigliato che mette in mezzo trovando un compagno che prova a girarsi ma senza impensierire il portiere nerazzurro Farronato
-
5'
Gioco che si ferma per più di due minuti e Angiolini deve uscire dal campo, ora però è tutto pronto per la battuta da fermo di Puzzoli
-
3'
Bravo Conti a recuperare palla e avanzare con forza, subendo poi il fallo di Zarate e ottenendo un buon piazzato. Il gioco si ferma però perchè Angiolini ha subito un colpo al volto doloroso e fortuito da Braschi, e riceve ora le cure mediche dello staff sanitario della Fiorentina
-
2'
Puzzoli intraprendente a destra, serie di finte e dribbling del 10 viola che poi crossa in mezzo col piede debole, senza però essere preciso, sfera che sfila sul secondo palo e diventa preda dell'Inter
-
1'
Ospiti pericolosi
Inter subito pericolosa con una bella manovra che porta all'inserimento Zarate a centro area sul morbido cross di Marello dalla sinistra, controlla bene il capitano ospite ma per fortuna non impatta bene e spedisce fuori. Un'occasione importante per l'Inter
-
1'
Partiti!
Inizia la sfida al Viola Park! FORZA VIOLA!
-
Ci siamo!
Manca pochissimo al fischio d'inizio di Fiorentina-Inter al Viola Park, squadre che stanno entrando in campo