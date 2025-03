Fiorentina-Juventus: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

E' il giorno delLA partita, che arriva proprio a ridosso della sosta e che può servire davvero a riportare il sereno nell'umore dell'ambiente in vista del rush finale. E' il giorno di Fiorentina-Juventus che andrà in scena alle 18 al ‘Franchi’, a pochi giorni dal ritorno vincente degli ottavi di Conference. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.