Fiorentina-Cremonese 1-0, SEGNA KEAN ALLO SCADERE! Segui la DIRETTA testuale della gara su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Cremonese 1-0 (93' Kean)

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongracic, Ranieri (65' Gosens); Fagioli, Mandragora (84' Nicolussi Caviglia), Ndour (75' Fortini), Parisi (65' Solomon), Gudmundsson (84' Kean); Piccoli.

 

 

  • 94'
    Finisce qua la gara: la Fiorentina vince contro la Cremonese in pieno recupero grazie al gol di Kean!

  • 93'
    GOL DELLA FIORENTINA!

    GOOOL!!!! KEAN!!! Conclusione ravvicinata di Fortini parata da Audero, sulla respinta il pallone finisce sul piede di Kean che lo deposita in porta per l'1-0!

  • 90'
    Assegnati quattro minuti di recupero.

  • 87'
    Ci prova da appena fuori area Kean, pallone che finisce alto.

  • 84'
    substitution
    Ultimi cambi per la Fiorentina: escono Mandragora e Gudmundsson, tocca a Nicolussi Caviglia e Kean.

  • 83'
    Calcio di punizione per la Cremonese con Sanabria che tocca il pallone con la punta del piede, lo toglie dalla porta De Gea!

  • 82'
    Lancio per Moumbagna, interviene di piede De Gea uscendo dall'area.

  • 80'
    Ci prova Gudmundsson con un tiro-cross dalla destra, alza il pallone sopra la traversa Audero.

  • 78'
    Lancio per Piccoli in area, lo chiude tempestivamente Baschirotto.

  • 75'
    substitution
    Sostituzione per la Fiorentina: esce Ndour, tocca a Fortini.

  • 74'
    substitution
    Triplo cambio per la Cremonese: escono Payero, Vardy e Bonazzoli e vanno in campo Zerbin, Sanabria e Moumbagna.

  • 72'
    Conclusione da fuori di Gosens, parata comoda di Audero.

  • 71'
    Bel cross di Gudmundsson diretto in area, non ci arriva nessun compagno in maglia viola.

  • 68'
    Contatto in area della Cremonese tra Terracciano e Piccoli, per l'arbitro non c'è nessuna irregolarità.

  • 65'
    substitution
    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Parisi e Ranieri, vanno in campo Solomon, che fa il suo debutto in maglia viola, e Gosens.

  • 62'
    Calcio d'angolo per la Fiorentina, ci prova Ranieri in area ma il pallone finisce tra i guantoni di Audero. 

  • 60'
    Errore di Ranieri che si fa scappare Vardy, sul suo tiro-cross in area interviene Comuzzo per sventare l'azione della Cremonese. 

  • 58'
    substitution
    Cambio per la Cremonese: esce Vandeputte, tocca a Vasquez. 

  • 57'
    Sugli sviluppi di un calcio di punizione per la Fiorentina Ranieri che va di testa mandando alto il pallone.

  • 54'
    Altro cross di Parisi per Piccoli e difesa della Cremonese che allontana il pallone.

  • 51'
    Fiorentina che prova schiacciare la Cremonese nella sua metà campo, ma la difesa avversaria sta chiudendo benissimo su ogni pallone messo nel mezzo dai viola.

  • 48'
    Cross di Dodô da destra, prova la rovesciata in area Piccoli senza trovare il pallone. 

  • 46'
    Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per le due squadre.

  • 51'
    Il primo tempo si conclude per 0-0 tra Fiorentina e Cremonese. 

  • 50'
    Altra conclusione di Gudmundsson, pallone che finisce tra i guantoni di Audero. 

  • 49'
    Conclusione di Gudmundsson dal limite dell'area, devia il tiro il blocco difensivo della Cremonese.

  • 46'
    Assegnati sei minuti di recupero.

  • 43'
    Gioco che è ripreso con la Cremonese che va all'attacco, ma Vardy perde il pallone in fallo laterale.

  • 40'
    Rissa tra giocatori e le rispettive panchine dopo una baruffa tra Dodô e Payero , ammoniti entrambi.

  • 38'
    Rigore revocato ai viola

    Niente rigore per la Fiorentina: dopo la revisione al VAR per l'arbitro è Piccoli a commettete fallo per primo.

  • 35'
    Calcio di rigore per la Fiorentina!

    Rigore per la Fiorentina! Intervento di Baschirotto su Vardy! L'arbitro è richiamato a rivedere l'episodio al VAR.

  • 32'
    Sgroppata di Fagioli e cross sul secondo palo dove c'è Parisi che però non arriva sul pallone.

  • 31'
    Lancio per Bonazzoli sul quale interviene Ranieri mandando il pallone direttamente dove si trova Vardy, l'arbitro poi ferma l'azione per fuorigioco.

  • 28'
    substitution
    Cambio nella Cremonese: esce Bondo, va in campo Grassi.

  • 25'
    Fagioli con l'esterno prova a mettere il pallone sul secondo palo per Ndour, fa suo il pallone in uscita Audero.

  • 25'
    Sembra aver preso le misure alla Fiorentina la Cremonese, con i viola che ora stanno costruendo molto meno rispetto ai primi minuti di partita.

  • 22'
    yellow_card
    Ritmi un po' calati ora in campo, con la Cremonese che marca a uomo i giocatori d'attacco della Fiorentina.

  • 19'
    yellow_card
    Brutta entrata in scivolata di Bondo su Parisi, ammonito il centrocampista della Cremonese. 

  • 17'
    Si libera Piccoli da diretto mancatore e va alla conclusione rasoterra parata da Audero.

  • 14'
    Dodô serve Mandragora che prepara il tiro con il mancino, pallone sul quale ci arriva in tuffo Audero.

  • 12'
    Ci prova Payero dalla distanza per la Cremonese, pallone spedito alto.

  • 12'
    Traversa della Fiorentina!

    Lancio lungo di Ranieri sulla destra con Parisi che stacca di testa da posizione ravvicinata, ma il pallone si stampa sulla traversa!

  • 9'
    Cremonese che prova a riorganizzarsi in campo, ma è la Fiorentina a muovere di più il pallone.

  • 6'
    Fiorentina pimpante in questo inizio di gara, con anche Mandragora che va alla conclusione deviata dalla difesa della Cremonese.

  • 5'
    Errore nella costruzione da basso della Cremonese e pallone che arriva sui piedi di Fagioli, il quale prova il tiro in porta parato da Audero!

  • 3'
    Bella apertura a destra per Gudmundsson che poi va in area ma viene chiuso dalla difesa avversaria al momento della conclusione.

  • 1'
    Dopo il minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Crans-Montana inizia la gara al ‘Franchi’.

