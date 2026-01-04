Fiorentina-Cremonese: segui la diretta scritta della gara su Fiorentinanews.com
Oggi alle 15:00 torna in campo al Franchi la Fiorentina contro la Cremonese di Davide Nicola. La squadra di Vanoli è obbligata alla vittoria vista la precaria situazione di classifica e serve trovare il secondo successo di fila tra le mura amiche dopo l'Udinese.
Come di consueto, Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di seguire la diretta scritta della partita sul proprio sito, con ampio pre e post partita, le pagelle e le parole dei protagonisti.
💬 Commenti