Kean da subentrato toglie le castagne dal fuoco contro la Cremonese e la Fiorentina trova la seconda vittoria in campionato
Fiorentina-Cremonese 1-0 (93' Kean)
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongracic, Ranieri (65' Gosens); Fagioli, Mandragora (84' Nicolussi Caviglia), Ndour (75' Fortini), Parisi (65' Solomon), Gudmundsson (84' Kean); Piccoli.
94'
Finisce qua la gara: la Fiorentina vince contro la Cremonese in pieno recupero grazie al gol di Kean!
93'
GOL DELLA FIORENTINA!
GOOOL!!!! KEAN!!! Colpo di testa di Fortini dopo un gran cross di Solomon, para come può Audero e sulla respinta il pallone finisce sul piede di Kean che lo deposita in porta per l'1-0!
90'
Assegnati quattro minuti di recupero.
87'
Ci prova da appena fuori area Kean, pallone che finisce alto.
84'
Ultimi cambi per la Fiorentina: escono Mandragora e Gudmundsson, tocca a Nicolussi Caviglia e Kean.
83'
Calcio di punizione per la Cremonese con Sanabria che tocca il pallone con la punta del piede, lo toglie dalla porta De Gea!
82'
Lancio per Moumbagna, interviene di piede De Gea uscendo dall'area.
80'
Ci prova Gudmundsson con un tiro-cross dalla destra, alza il pallone sopra la traversa Audero.
78'
Lancio per Piccoli in area, lo chiude tempestivamente Baschirotto.
75'
Sostituzione per la Fiorentina: esce Ndour, tocca a Fortini.
74'
Triplo cambio per la Cremonese: escono Payero, Vardy e Bonazzoli e vanno in campo Zerbin, Sanabria e Moumbagna.
72'
Conclusione da fuori di Gosens, parata comoda di Audero.
71'
Bel cross di Gudmundsson diretto in area, non ci arriva nessun compagno in maglia viola.
68'
Contatto in area della Cremonese tra Terracciano e Piccoli, per l'arbitro non c'è nessuna irregolarità.
65'
Doppio cambio per la Fiorentina: escono Parisi e Ranieri, vanno in campo Solomon, che fa il suo debutto in maglia viola, e Gosens.
62'
Calcio d'angolo per la Fiorentina, ci prova Ranieri in area ma il pallone finisce tra i guantoni di Audero.
60'
Errore di Ranieri che si fa scappare Vardy, sul suo tiro-cross in area interviene Comuzzo per sventare l'azione della Cremonese.
58'
Cambio per la Cremonese: esce Vandeputte, tocca a Vasquez.
57'
Sugli sviluppi di un calcio di punizione per la Fiorentina Ranieri che va di testa mandando alto il pallone.
54'
Altro cross di Parisi per Piccoli e difesa della Cremonese che allontana il pallone.
51'
Fiorentina che prova schiacciare la Cremonese nella sua metà campo, ma la difesa avversaria sta chiudendo benissimo su ogni pallone messo nel mezzo dai viola.
48'
Cross di Dodô da destra, prova la rovesciata in area Piccoli senza trovare il pallone.
46'
Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per le due squadre.
51'
Il primo tempo si conclude per 0-0 tra Fiorentina e Cremonese.
50'
Altra conclusione di Gudmundsson, pallone che finisce tra i guantoni di Audero.
49'
Conclusione di Gudmundsson dal limite dell'area, devia il tiro il blocco difensivo della Cremonese.
46'
Assegnati sei minuti di recupero.
43'
Gioco che è ripreso con la Cremonese che va all'attacco, ma Vardy perde il pallone in fallo laterale.
40'
Rissa tra giocatori e le rispettive panchine dopo una baruffa tra Dodô e Payero , ammoniti entrambi.
38'
Rigore revocato ai viola
Niente rigore per la Fiorentina: dopo la revisione al VAR per l'arbitro è Piccoli a commettete fallo per primo.
35'
Calcio di rigore per la Fiorentina!
Rigore per la Fiorentina! Intervento di Baschirotto su Piccoli! L'arbitro è richiamato a rivedere l'episodio al VAR.
32'
Sgroppata di Fagioli e cross sul secondo palo dove c'è Parisi che però non arriva sul pallone.
31'
Lancio per Bonazzoli sul quale interviene Ranieri mandando il pallone direttamente dove si trova Vardy, l'arbitro poi ferma l'azione per fuorigioco.
28'
Cambio nella Cremonese: esce Bondo, va in campo Grassi.
25'
Fagioli con l'esterno prova a mettere il pallone sul secondo palo per Ndour, fa suo il pallone in uscita Audero.
25'
Sembra aver preso le misure alla Fiorentina la Cremonese, con i viola che ora stanno costruendo molto meno rispetto ai primi minuti di partita.
22'
Ritmi un po' calati ora in campo, con la Cremonese che marca a uomo i giocatori d'attacco della Fiorentina.
19'
Brutta entrata in scivolata di Bondo su Parisi, ammonito il centrocampista della Cremonese.
17'
Si libera Piccoli da diretto mancatore e va alla conclusione rasoterra parata da Audero.
14'
Dodô serve Mandragora che prepara il tiro con il mancino, pallone sul quale ci arriva in tuffo Audero.
12'
Ci prova Payero dalla distanza per la Cremonese, pallone spedito alto.
12'
Traversa della Fiorentina!
Lancio lungo di Ranieri sulla destra con Parisi che stacca di testa da posizione ravvicinata, ma il pallone si stampa sulla traversa!
9'
Cremonese che prova a riorganizzarsi in campo, ma è la Fiorentina a muovere di più il pallone.
6'
Fiorentina pimpante in questo inizio di gara, con anche Mandragora che va alla conclusione deviata dalla difesa della Cremonese.
5'
Errore nella costruzione da basso della Cremonese e pallone che arriva sui piedi di Fagioli, il quale prova il tiro in porta parato da Audero!
3'
Bella apertura a destra per Gudmundsson che poi va in area ma viene chiuso dalla difesa avversaria al momento della conclusione.
1'
Dopo il minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Crans-Montana inizia la gara al ‘Franchi’.