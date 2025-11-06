​​

La Fiorentina perde anche in Conference League: i viola prendono gol al 94' e si fanno ribaltare dal Mainz

Redazione /

Mainz-Fiorentina 1-2 (15' Sohm, 68' Hollerbach, 94' Lee)

Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Marì (69' Comuzzo), Ranieri; Dodô, Sohm (85' Fagioli), Nicolussi Caviglia, Ndour (58' Mandragora), Fortini; Fazzini, Piccoli (58' Kean).

 

  • 96'
    Finisce la gara: il Mainz rimonta sulla Fiorentina per 2-1, con il gol del raddoppio preso dai viola al 94'.

  • 94'
    goal
    Gol del Mainz.

    Segna il Mainz: Sano salta Kean e crossa in area, colpo di testa di Lee che sigla il 2-1.

  • 93'
    Calcia Weiper in ara, paratona di Martinelli.

  • 91'
    Comuzzo regala un calcio d'angolo al Mainz lanciando il pallone sul fondo da centrocampo.

  • 90'
    Assegnati cinque minuti di recupero.

  • 88'
    Continua ad attaccare l'area viola il Mainz, la retroguardia viola chiude su tutti i cross.

  • 85'
    substitution
    Cambio nella Fiorentina: esce Sohm, va in campo Fagioli.

  • 84'
    Altra occasione per il Mainz, con Hollerbach che stoppa di petto e serve Boving che calcia alto.

  • 83'
    Conclusione di Sano in area che viene murata dalla difesa viola.

  • 82'
    Il VAR conferma l'annullamento del gol per fuorigioco.

  • 80'
    Lancio per Kean che scatta e conclude sul secondo palo, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Revisione al VAR in corso.

  • 80'
    substitution
    Ultimo cambio per il Mainz: esce Amiri, va in campo Boving.

  • 78'
    Kean va in area con il pallone, ma la difesa del Mainz lo blocca prima che possa andare al tiro.

  • 77'
    Occasione cestinata da Kean

    Sbaglia Kean! Cross di Dodô per l'attaccante viola che in area di testa non centra la porta!

  • 72'
    Fiorentina che cerca di reagire dopo il gol preso, ma manca precisione nei passaggi.

  • 69'
    substitution
    Cambio nella Fiorentina: esce Pablo Marì, Galloppa manda in campo Comuzzo.

  • 65'
    Gol del Mainz

    Bella azione del Mainz che parte dallo stesso Hollerbach da poco subenrrato: toccano il pallone quattro giocatori nell'azione, poi con un rimpallo il pallone torna sui piedi di Hollerbach che sigla il pareggio.

  • 65'
    Attacca ora il Mainz, ma l'arbitro prosegue con i cartellini gialli: ammonito Amiri per fallo commesso su Mandragora.

  • 65'
    Altro cambio per il Mainza: esce Nebel, va in campo Hollerbach.

  • 62'
    yellow_card
    Cartellino giallo per Pablo Marì che trattiene Wieper lanciato in area.

  • 61'
    yellow_card
    Ammonito Nebel per fallo commesso su Mandragora.

  • 59'
    substitution
    Doppio cambio anche per il Mainz: escono Sieb e Maloney, tocca a Lee-Jae-Sung e Sano.

  • 58'
    substitution
    Cambi per la Fiorentina: escono Piccoli e Ndour, tocca a Kean e Mandragora.

  • 54'
    Altra occasione sprecata da Piccoli

    Grande giocata di Sohm che serve Piccoli in area, l'attaccante viola però sbaglia la conclusione che finisce sul fondo.

  • 52'
    Dodô va via sulla destra, pallone a Fazzini che calcia ma trova la sagoma di Piccoli sulla traiettoria.

  • 49'
    yellow_card
    Pestone rifilato da Ndour a Khor, cartellino giallo per il centrocampista viola.

  • 47'
    substitution
    Il primo ammonito della partita è Maloney per una trattenuta su Ndour.

  • 46'
    substitution
    Il secondo tempo inizia con un cambio per il Mainz: esce Mwene, va in campo il capitano Widmer.

  • 47'
    Il primo tempo si chiude con la Fiorentina che sta vincendo per 1-0 contro il Mainz grazie al gol segnato da Sohm al 15'.

  • 45'
    Ci saranno due minuti di recupero. 

  • 44'
    Sbaglia Sieb al momento del passaggio sul limite dell'area, la Fiorentina si ricompatta nell'immediato.

  • 41'
    Conclusione di Amiri in area viola, devia la conclusione Ndour.

  • 38'
    Altra occasione per la Fiorentina!

    Uno-due tra Dodô e Somh, con il terzino viola che sfreccia fino in fondo e serve Fazzini a centroarea il quale va alla conclusione, che deviata finisce sul fondo.

  • 36'
    Gioco fermo per una pallonata presa in faccia da Ranieri in modo involontario da Amiri.

  • 33'
    Mainz all'attacco con Sieb, chiude Pablo Marì sul suo cross.

  • 30'
    Fase lenta ora della gara, con lo stesso Mainz che è lento nella costruzione del gioco.

  • 27'
    A centrocampo la Fiorentina sta manovrando come si deve, il Mainz si trova spesso ad arretrare.

  • 24'
    Mainz che prova a costruire qualcosa in zona offensiva, ma la Fiorentina si sbriga subito a reimpostare l'azione.

  • 21'
    Che occasione per la Fiorentina!

    Fortini sfreccia a sinistra e pesca Piccoli che in area indisturbato ma si fa ipnotizzare dal portiere avversario Zentner.

  • 18'
    Stavolta è Sohm a cercare Piccoli in area, il quale però calcia alto.

  • 15'
    goal
    Gol della Fiorentina!

    GOOOOL! SOHM! Imbucata di Nicolussi Caviglia che serve Piccoli in area, il quale passa il pallone a Sohm che calcia sul primo palo con il destro per l'1-0 viola!

  • 12'
    Altra scorribanda del Mainz con Sieb che sfreccia su Pongraci e prova un tiro-cross che finisce sul fondo.

  • 9'
    Prima occasione per il Mainz

    Cross dalla destra con Pablo Marì che si perde Weiper, il quale stacca di testa davanti alla porta, para e trattiene il pallone Martinelli.

  • 6'
    Ritmi compassati per il momento, con la Fiorentina che prova ora ad esplorare le corsie esterne per andare ad attaccare.

  • 3'
    Squadre in fase di studio, con il Mainz che prova a mettere nel mezzo un cross da lontano intercettato in uscita da Martinelli.

  • 1'
    Inizia la gara! Forza viola!

