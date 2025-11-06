La Fiorentina perde anche in Conference League: i viola prendono gol al 94' e si fanno ribaltare dal Mainz
Mainz-Fiorentina 1-2 (15' Sohm, 68' Hollerbach, 94' Lee)
Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Marì (69' Comuzzo), Ranieri; Dodô, Sohm (85' Fagioli), Nicolussi Caviglia, Ndour (58' Mandragora), Fortini; Fazzini, Piccoli (58' Kean).
-
96'
Finisce la gara: il Mainz rimonta sulla Fiorentina per 2-1, con il gol del raddoppio preso dai viola al 94'.
-
94'
Gol del Mainz.
Segna il Mainz: Sano salta Kean e crossa in area, colpo di testa di Lee che sigla il 2-1.
-
93'
Calcia Weiper in ara, paratona di Martinelli.
-
91'
Comuzzo regala un calcio d'angolo al Mainz lanciando il pallone sul fondo da centrocampo.
-
90'
Assegnati cinque minuti di recupero.
-
88'
Continua ad attaccare l'area viola il Mainz, la retroguardia viola chiude su tutti i cross.
-
85'
Cambio nella Fiorentina: esce Sohm, va in campo Fagioli.
-
84'
Altra occasione per il Mainz, con Hollerbach che stoppa di petto e serve Boving che calcia alto.
-
83'
Conclusione di Sano in area che viene murata dalla difesa viola.
-
82'
Il VAR conferma l'annullamento del gol per fuorigioco.
-
80'
Lancio per Kean che scatta e conclude sul secondo palo, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Revisione al VAR in corso.
-
80'
Ultimo cambio per il Mainz: esce Amiri, va in campo Boving.
-
78'
Kean va in area con il pallone, ma la difesa del Mainz lo blocca prima che possa andare al tiro.
-
77'
Occasione cestinata da Kean
Sbaglia Kean! Cross di Dodô per l'attaccante viola che in area di testa non centra la porta!
-
72'
Fiorentina che cerca di reagire dopo il gol preso, ma manca precisione nei passaggi.
-
69'
Cambio nella Fiorentina: esce Pablo Marì, Galloppa manda in campo Comuzzo.
-
65'
Gol del Mainz
Bella azione del Mainz che parte dallo stesso Hollerbach da poco subenrrato: toccano il pallone quattro giocatori nell'azione, poi con un rimpallo il pallone torna sui piedi di Hollerbach che sigla il pareggio.
-
65'
Attacca ora il Mainz, ma l'arbitro prosegue con i cartellini gialli: ammonito Amiri per fallo commesso su Mandragora.
-
65'
Altro cambio per il Mainza: esce Nebel, va in campo Hollerbach.
-
62'
Cartellino giallo per Pablo Marì che trattiene Wieper lanciato in area.
-
61'
Ammonito Nebel per fallo commesso su Mandragora.
-
59'
Doppio cambio anche per il Mainz: escono Sieb e Maloney, tocca a Lee-Jae-Sung e Sano.
-
58'
Cambi per la Fiorentina: escono Piccoli e Ndour, tocca a Kean e Mandragora.
-
54'
Altra occasione sprecata da Piccoli
Grande giocata di Sohm che serve Piccoli in area, l'attaccante viola però sbaglia la conclusione che finisce sul fondo.
-
52'
Dodô va via sulla destra, pallone a Fazzini che calcia ma trova la sagoma di Piccoli sulla traiettoria.
-
49'
Pestone rifilato da Ndour a Khor, cartellino giallo per il centrocampista viola.
-
47'
Il primo ammonito della partita è Maloney per una trattenuta su Ndour.
-
46'
Il secondo tempo inizia con un cambio per il Mainz: esce Mwene, va in campo il capitano Widmer.
-
47'
Il primo tempo si chiude con la Fiorentina che sta vincendo per 1-0 contro il Mainz grazie al gol segnato da Sohm al 15'.
-
45'
Ci saranno due minuti di recupero.
-
44'
Sbaglia Sieb al momento del passaggio sul limite dell'area, la Fiorentina si ricompatta nell'immediato.
-
41'
Conclusione di Amiri in area viola, devia la conclusione Ndour.
-
38'
Altra occasione per la Fiorentina!
Uno-due tra Dodô e Somh, con il terzino viola che sfreccia fino in fondo e serve Fazzini a centroarea il quale va alla conclusione, che deviata finisce sul fondo.
-
36'
Gioco fermo per una pallonata presa in faccia da Ranieri in modo involontario da Amiri.
-
33'
Mainz all'attacco con Sieb, chiude Pablo Marì sul suo cross.
-
30'
Fase lenta ora della gara, con lo stesso Mainz che è lento nella costruzione del gioco.
-
27'
A centrocampo la Fiorentina sta manovrando come si deve, il Mainz si trova spesso ad arretrare.
-
24'
Mainz che prova a costruire qualcosa in zona offensiva, ma la Fiorentina si sbriga subito a reimpostare l'azione.
-
21'
Che occasione per la Fiorentina!
Fortini sfreccia a sinistra e pesca Piccoli che in area indisturbato ma si fa ipnotizzare dal portiere avversario Zentner.
-
18'
Stavolta è Sohm a cercare Piccoli in area, il quale però calcia alto.
-
15'
Gol della Fiorentina!
GOOOOL! SOHM! Imbucata di Nicolussi Caviglia che serve Piccoli in area, il quale passa il pallone a Sohm che calcia sul primo palo con il destro per l'1-0 viola!
-
12'
Altra scorribanda del Mainz con Sieb che sfreccia su Pongraci e prova un tiro-cross che finisce sul fondo.
-
9'
Prima occasione per il Mainz
Cross dalla destra con Pablo Marì che si perde Weiper, il quale stacca di testa davanti alla porta, para e trattiene il pallone Martinelli.
-
6'
Ritmi compassati per il momento, con la Fiorentina che prova ora ad esplorare le corsie esterne per andare ad attaccare.
-
3'
Squadre in fase di studio, con il Mainz che prova a mettere nel mezzo un cross da lontano intercettato in uscita da Martinelli.
-
1'
Inizia la gara! Forza viola!