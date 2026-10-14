Corriere dello Sport-Stadio: L'idea in porta per gennaio e servono venti milioni
Presente una pagina sulla Fiorentina all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
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In primo piano per il quotidiano sportivo c'è: “A misura di Pedro”. Si parla di Gonçalves che “Cerca un’occasione ma serve una Viola più equilibrata”.
La svolta
Di spalla invece si parla della squadra: “Vanoli pensa alla svolta con il 4-3-3 “. In taglio basso infine troviamo: ”Franchi verso il sold out venduti 19.500 biglietti".
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