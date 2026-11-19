Questo pomeriggio l'ex attaccante della Fiorentina Ezio Sella, durante un collegamento con il programma radiofonico Maracanà su TMW Radio, ha avuto modo di dire la sua sul fantasista viola Franco Mastantuono, commentando le tante voci che lo vorrebbero paragonare a Nico Paz del Como.

“Il paragone Nico Paz-Mastantuono? Stiamo parlando di due ragazzi di grande talento, ma secondo me attualmente Nico Paz tra i due è piu avanti. Aver giocato già qualche anno in Italia, seguito da un allenatore come Fabregas che lo ha aiutato tantissimo per crescere sotto tutti gli aspetti, ha portato i suoi frutti: quando ha lui la palla fornisce sempre giocate, tra assist e gol. Il centrocampista del Como anche dal punto di vista fisico ha qualche cosa in piu rispetto a Mastantuono: è piu forte muscolarmente, e questo lo aiuta ad essere determinante in area di rigore. Ha dimostrato anche, ad esempio, di esser cresciuto molto dal punto di vista dei colpi di testa: adesso fa gol anche in quel modo”.

“E’ innegabile ammettere che al momento Paz sia piu forte di Mastantuono"

Ha anche aggiunto: “Mastantuono ancora deve migliorare molto, e credo che il campionato italiano e gli allenatori italiani che incontrerà in futuro lo possano aiutare ulteriormente: se si vuole confermare ad alti livelli deve dimostrare un miglioramento dal punto di vista tattico. Per il resto gli manca poco, forse appunto qualcosa a livello fisico. Ad ora è innegabile dire che Nico Paz è piu avanti di lui”.

“Il fantasista del Como è comunque piu grande, questo lo aiuta”

Ha sottolineato poi un aspetto: “Come sottolineato appunto gran parte dei miglioramenti di Paz devono essere sicuramente attribuiti al tecnico spagnolo: in due anni ha fatto passi da gigante. Mastantuono è in italia da appena 4 mesi, e oltretutto ha due anni in meno: anche l’anagrafe non può essere sottovalutata, due anni sono tantissimo. Mi auguro che Firenze e la Fiorentina gli diano il tempo di cui ha bisogno”.

“Il percorso fatto finora fa capire il reale valore del fantasista della Fiorentina”

Ha poi concluso: “A favore di Mastantuono oltre all’età è il percorso fatto finora: arrivato per tanti milioni dal River Plate, una stagione è rimasto a giocare per far vedere quale siano le sue doti. Paz invece sono ormai anni che, anche giustamente, è in Italia per crescere e poi tornare in futuro. Sono convinto che nei prossimi due anni Mastantuono abbia la possibilità di raggiungere e anche superare Paz: non ci resta che aspettare due stagioni, solo li potremo dare un giudizio onesto”.