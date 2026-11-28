Nesta elogia Martinelli: "È un portiere forte e un giovane grande, non ha paura. A volte fa delle letture..."
L'allenatore dell'Avellino Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Catanzaro.
Elogio a Martinelli
Tra i giocatori citati dall'ex difensore Campione del Mondo c'è anche Tommaso Martinelli, portiere di proprietà della Fiorentina ma in prestito alla società irpina. Il portierino viola sta facendo una bella stagione da protagonista in Serie B.
Le parole di Nesta
“Martinelli è un portiere forte, ha una personalità importante, è un giovane grande, non si spaventa mai. Ogni tanto fa letture che noi magari arriviamo a leggere dopo”.
💬 Commenti