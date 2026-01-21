Richardson via: la cifra da record in Danimarca per il riscatto del giocatore. Un taglio significativo all'ingaggio

L'FC Copenhagen è riuscita a stoppare il Napoli in Champions League (1-1), pur avendo giocato per larga parte della propria gara in inferiorità numerica. Ma soprattutto ha praticamente chiuso l'acquisto di Amir Richardson dalla Fiorentina.

Riscatto record per la Danimarca

Il club danese è riuscito a trovare un accordo per prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Ma a quanto ammonta la cifra che la Fiorentina incasserà a fine stagione, qualora avvenisse il riscatto stesso? Otto milioni di euro, una cifra record per il mercato danese che non è certamente tra i più ricchi in Europa, e leggermente al di sotto rispetto a quanto sborsato dai viola per prenderlo in Francia.

Riduzione forte dell'ingaggio

Il nazionale marocchino ha anche accettato una forte riduzione dello stipendio pur di trasferirsi in Danimarca dove gli verrà consegnata l'opportunità di giocare con continuità da qui fino alla fine della stagione. Anche in questo caso però siamo a livelli da record se consideriamo il campionato.