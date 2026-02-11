Coppa Italia Primavera, Sassuolo-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com
Alle ore 14 la Fiorentina scenderà in campo in casa del Sassuolo per i quarti di finale della Coppa Italia Primavera. I viola di Galloppa, che agli ottavi hanno eliminato il Napoli, sfidano i neroverdi che invece hanno passato il turno a discapito del Lecce.
Segui la nostra DIRETTA
Come di consueto Fiorentinanews.com seguirà la partita con la sua diretta testuale. Per non perdervi nulla di ciò che accade in campo, vi basterò aggiornare costantemente questa pagina.
