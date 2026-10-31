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Primavera, Cesena-Fiorentina 0-2: Via alla ripresa! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Filippo Razzolini /

Filippo Razzolini /
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Cesena-Fiorentina 0-2 (38' Aut. Mazzi, 44' Rig. Cianciulli)

FIORENTINA (3-4-3): Fei; Corduneanu, Turnone (C), Melani; Martini, Pirrò, Cianciulli (46' Beldenti), Ademi; Forte, Egharevba, Mazzeo.

A disp.: Magalotti, Atzeni, Angeloni, Mataran, Campaniello, Pietropaolo, Tosti, Chiti, Barbone, Perrotti. All. Aurelio Andreazzoli

Reduce da tre Vittore consecutive, due in campionato e quella di mercoledì in Youth League, la Primavera della Fiorentina di Aurelio Andrezzoli questo pomeriggio torna in campo contro il Cesena per la nona giornata del campionato Primavera1: il fischio d’inizio è programmato per le ore 15. I ragazzi viola incontrano i romagnoli, entrambe a 10 punti in classifica, con la speranza di allungare il momento positivo, con l’obbiettivo di confermarsi e di provare ad insidiare la zona play off. Non ci sarà chiaramente il gioiello della Fiorentina Federico Croci, espulso per doppia ammonizione nell’ultima sfida casalinga contro il Milan.

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  • substitution
    58'
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    Un cambio per la Fiorentina: dentro Beldenti per Cianciulli 

  • corner_kick
    57'
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    Il Cesena ottiene un corner con Bertaccini 

  • 56'
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    Ottimo corridoio centrale che si apre per Mazzeo, ma il tiro dell'ala viola viene murato in maniera decisiva da un difensore di casa 

  • yellow_card
    51'
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    Primo ammonito della gara: è il difensore viola Corduneanu, che allontana il pallone a gioco fermo e viene sanzionato dal direttore di gara 

  • 46'
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    Subito pericoloso il Cesena, colpo di testa di Ridolfi che termina a lato di poco 

  • whistle
    46'
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    Inizia la ripresa!

    Via al secondo tempo, FORZA VIOLA! 

  • whistle
    47'
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    Fine primo tempo

    Finisce la prima frazione di gioco, Fiorentina avanti 2-0 a Cesena 

  • 45'
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    L'arbitro Eremitaggio di Ancona assegna due minuti di recupero 

  • goal
    44'
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    Raddoppio viola!

    GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Cianciulli calcia un rigore perfetto e incastona il pallone all'incrocio dei pali, col mancino ad incrociare! 0-2! 

  • penalty
    42'
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    CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA. Mazzeo entra in area e viene agganciato in maniera goffa da Mokris, rigore netto per la Fiorentina 

  • 40'
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    A quanto pare la deviazione decisiva per il vantaggio gigliato è stata del portiere romagnolo Mazzi, ex della gara 

  • 39'
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    Reazione immediata del Cesena, che fallisce il Pari con Matteo Casadei, che si divora il gol da pochi passi, spedendo fuori! 

  • goal
    38'
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    Vantaggio viola!

    GOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Si accende Mazzeo che fugge in area di rigore, poi mette un pallone basso al centro che viene deviato in rete da un difensore del Cesena! 0-1! 

  • 36'
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    Tentativo di Pirrò, che va al tiro da fuori, ma non è preciso: palla alta 

  • substitution
    36'
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    Deve uscire Tommaso Casadei, al suo posto entra il greco Mokris: costretto al cambio forzato il Cesena 

  • injury
    32'
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    Tommaso Casadei si fa male ad una caviglia dopo uno scontro di gioco con Mazzeo, e riceve ora le cure mediche dello staff sanitario. Da capire se riuscirà a restare in campo 

  • corner_kick
    30'
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    Calcia Cianciulli, esce Mazzi e Cesena che poi allontana la minaccia e riparte 

  • corner_kick
    30'
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    Altro calcio d'angolo per la Fiorentina, del quale stavolta si incaricherà Cianciulli, col mancino a rientrare 

  • free_kick
    28'
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    Va per la porta Bertaccini, che sparacchia in maniera velleitaria tentando la botta di mezzo esterno, pallone che non crea grattacapi a Fei 

  • free_kick
    27'
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    Fallo di Cianciulli, che atterra Amadori, già sbilanciato da Pirrò. Punizione pericolosa per il Cesena 

  • corner_kick
    26'
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    La Fiorentina ottiene il primo calcio d'angolo della gara, del quale si incaricherà Forte 

  • shot_saved
    23'
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    Buono spiraglio per Frisoni che si gira ai 20 metri e va al tiro, conclusione insidiosa ma centrale, Fei blocca in due tempi 

  • free_kick
    18'
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    Ingenuo il fallo di Melani su Amadori, che concede così un piazzato interessante al Cesena 

  • 16'
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    Perde malamente palla Bertaccini, Forte ci prova da lontano tentando di sorprendere Mazzi, ma spedisce alto

  • shot_saved
    9'
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    Bertaccini va alla conclusione e Fei deve respingere il tiro del calciatore romagnolo. Fiorentina in difficoltà finora, viola che faticano ad uscire dalla propria metà campo 

  • 8'
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    Spinge il Cesena, ancora sulla fascia destra, altro cross che attraversa pericolosamente l'area di rigore viola, prima che Martini allontani la minaccia 

  • 5'
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    Colpo di testa di Ricci sugli sviluppi di un cross dalla destra, pallone non ben impattato che rimbalza e viene poi agguantato da Fei 

  • 4'
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    Egharevba prova a scappare in velocità ma viene nettamente trattenuto: calcio di punizione per la Fiorentina 

  • 1'
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    Ben due ex viola tra le fila del Cesena: si tratta del portiere Mazzi e dell'attaccante Tonti 

  • whistle
    1'
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    Via alla sfida!

    Inizia la gara, FORZA VIOLA! 

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