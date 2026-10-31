Primavera, Cesena-Fiorentina 0-2: Via alla ripresa! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Cesena-Fiorentina 0-2 (38' Aut. Mazzi, 44' Rig. Cianciulli)

FIORENTINA (3-4-3): Fei; Corduneanu, Turnone (C), Melani; Martini, Pirrò, Cianciulli (46' Beldenti), Ademi; Forte, Egharevba, Mazzeo.



A disp.: Magalotti, Atzeni, Angeloni, Mataran, Campaniello, Pietropaolo, Tosti, Chiti, Barbone, Perrotti. All. Aurelio Andreazzoli

Reduce da tre Vittore consecutive, due in campionato e quella di mercoledì in Youth League, la Primavera della Fiorentina di Aurelio Andrezzoli questo pomeriggio torna in campo contro il Cesena per la nona giornata del campionato Primavera1: il fischio d’inizio è programmato per le ore 15. I ragazzi viola incontrano i romagnoli, entrambe a 10 punti in classifica, con la speranza di allungare il momento positivo, con l’obbiettivo di confermarsi e di provare ad insidiare la zona play off. Non ci sarà chiaramente il gioiello della Fiorentina Federico Croci, espulso per doppia ammonizione nell’ultima sfida casalinga contro il Milan.

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