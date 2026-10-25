Vanoli: "Sono venuto qua per guardarmi avanti e non indietro. Tra Como e oggi messo un mattone importante"
Paolo Vanoli. Foto: Fiorentinanews.com
L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, dopo la sconfitta patita contro l'Inter, ha detto: “E' una squadra quasi completamente nuova, mi dispiace dover essere uno psicologo, specialmente con giocatori importanti. Beto si è accorto subito dell'errore”.
“Valdepenas lì a sinistra se cresce può diventare un grande giocatore. Fino al rigore ha fatto una bella prestazione. Se crediamo nei giovani dobbiamo accettare tutto".
Stessi punti dell'anno scorso
“Sì, ma tra Como e oggi abbiamo messo un mattone importante. Dispiace aver perso ma dobbiamo guardare alla prossima”.
Un'altra squadra
“Questa è completamente un'altra squadra da assemblare e i ragazzi devono guardare avanti. Il lavoro mi deve trovare il vestito giusto, non sono venuto qua per guardarmi indietro, ma per guardare avanti”.
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