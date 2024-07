La Nazione: Bonaventura acquista una pagina per dire GRAZIE ai tifosi viola

Non essendoci grandi novità sul fronte mercato per la Fiorentina, l'inserto sportivo de La Nazione preferisce riportare in copertina i risultati dell'Europeo. In basso, comunque, si parla del ritiro che prenderà inizio domani: “I 31 convocati di Mister Palladino”.

Domani arriva Kean!

A pagina 2 si tratta il ritiro del Viola Park: “Motori accesi, domani si riparte. Vacanze finite, ora si fa sul serio: Palladino convoca 31 giocatori”. E ancora: “Kean in città per le visite mediche. Tantissimi giovani in lista. Previste due sedute al giorno, cinque gli allenamenti aperti al pubblico”.

Jack saluta

Alla pagina successiva, invece, un'intervista al giornalista sportivo Caputi ma soprattutto la notizia che Jack Bonaventura ha deciso di acquistare una pagina de La Nazione per salutare la Fiorentina e i suoi tifosi. La pagina in questione è la numero 12 del QS, che vi riportiamo qua in seguito dal nostro profilo Instagram: