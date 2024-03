Spedizione della Juventus per seguire Ternana-Parma da vicino. Interesse per una delle pianticelle viola?

Allarme rosso in casa Fiorentina. Ed il problema potrebbe nascere, non tanto adesso, ma in estate. Chiaramente per il momento non ci sono certezze in merito però resta da sottolineare una importante curiosità, che sicuramente potrà avere degli strascichi in passato. In questo momento è stato avvistato il dirigente della Juventus Federico Cherubini, in compagnia del procuratore sortivo Beppe Riso, nella tribuna dello Stadio Liberati di Terni dove è in corso di svolgimento la sfida tra Ternana e Parma.

Come riportato poco fa da Tuttomercatoweb.com il procuratore, la cui agenzia assiste tra i tanti campioni Tonali, Frattesi e Buongiorno, sta seguendo dal vivo la partita, così come Cherubini, che da qualche mese a questa parte ricopre in seno alla Juventus il ruolo di Football Chief of Staff, con il compito di studiare le opportunità calcistiche per il futuro della Vecchia Signora.

Perchè la Fiorentina deve alzare il livello d’attenzione? Sono tanti i giocatori di proprietà gigliata impegnati in questa partita. Dai difensori Dalle Mura e Lucchesi, ad Amatucci, Distefano e Favasuli. Non è difficile ipotizzare che, almeno in fase embrionale, l’attenzione della dirigenza bianconera possa essere ricaduta su uno dei giovani profili viola. Che possa ricadere su uno di loro l’attenzione della Juventus?