Fiorentina e Mandragora ancora insieme: accordo trovato per il rinnovo. Ecco i tempi dell'annuncio e i dettagli

La Fiorentina è alle prese con i rinnovi durante questa pausa nazionali. Oltre al caso delicato di Dodo, per il quale si aprono spiragli insperati, anche il rinnovo di Rolando Mandragora è da tempo in sospeso.

Accordo raggiunto

Secondo quanto racconta il Corriere Fiorentino gli accordi fra l'entourage del calciatore e la Fiorentina sarebbero già stati raggiunti: prolungamento dell'accordo fino al 2028 (con opzione sull'anno successivo) e aumento dell'ingaggio a 1,8 milioni l'anno più bonus.

I tempi dell'annuncio

Alla quarta stagione a Firenze Mandragora è ormai considerato un veterano del gruppo e un leader carismatico che, anche attraverso i gol, trascina la squadra. Adesso che le parti sono vicine la Fiorentina è pronta a rompere gli indugi e presto potrebbe arrivare anche l'annuncio.