Di rientro: c’è da sgomitare per Niccolò Pierozzi. Un futuro incerto alla Fiorentina

Una chiusura di stagione molto poco appagante per Niccolò Pierozzi, che però a Salerno almeno ha ritrovato un po’ di continuità. Dopo i fastidiosi problemi fisici che lo hanno rallentato e tenuto a lungo fuori, il classe 2001 fiorentino ha messo assieme una dozzina di presenze in maglia Salernitana, con la soddisfazione del primo gol in Serie A. Il giocatore della Fiorentina, sotto contratto fino all’estate del 2025, dovrebbe rientrare a Firenze per prendere parte al ritiro con la squadra viola, ma al momento la sua situazione è piuttosto in bilico.

Pierozzi e la Fiorentina: valutazioni in corso

Pierozzi è stato prima fermato dagli infortuni, quindi chiuso da Kayode e Dodô si è spostato per trovare spazio e riassaggiare gradualmente il campo. Ora per lui si apre un nuovo capitolo della carriera e sarà necessario capire se dopo la trafila nelle giovanili della Fiorentina potrà entrare a far parte della rosa viola, oppure no. Pierozzi è ad un bivio, con un anno di contratto e la consapevolezza che nel suo ruolo ci sono elementi che godono di grande considerazione: Kayode, Dodô, ma anche Parisi e Biraghi, potendo Pierozzi giocare a piede invertito in un 3-4-3(2-1).

Non mancano le proposte per il giocatore, ma…

Il giocatore ha richieste, soprattutto in Serie B, ed è opportuno perciò definire la sua situazione senza rallentarne il prosieguo di carriera ma anche permettendo così alla Fiorentina di iniziare la stagione senza ‘appesantire’ il ritiro con calciatori fuori dal progetto tecnico. Pierozzi potrebbe così rinnovare per poi muovere ancora in prestito alla volta di una nuova avventura, cercando di rendersi pronto per la Fiorentina, oppure essere ceduto a titolo definitivo così da delineare chiaramente un’interruzione col passato e iniziare a capofitto un nuovo percorso sportivo.