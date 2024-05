Primavera, Sassuolo-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa torna in campo questo pomeriggio contro i pari età del Sassuolo. La sfida si giocherà allo Stadio Enzo Ricci, con il fischio d'inizio fissato per le 15:00. I neroverdi per rimanere agganciati alla zona playoff a una giornata dal termine della regular season, i viola per chiudere al meglio una stagione che li ha visti vittoriosi in Coppa Italia.

