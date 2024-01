Fiorentina-Milan 2-2 (3' Rig. Simmelhack, 12' Aut. Biagetti, 14' Caprini, 29' Caprini)

Fiorentina (1-3-5-2): Martinelli; Biagetti, Comuzzo, Romani; Fortini, Ievoli, Amatucci, Harder, Scuderi; Braschi, Caprini.

A disp.: Tognetti, Baroncelli, Vitolo, Sene, Spaggiari, Gudelevicius, Rubino, Elia, Kouadio, Mignani, Padilla. Allenatore: Daniele Galloppa

Fine primo tempo

45' 1 minuto di recupero

45' Deliziosa la sponda di Caprini che libera Scuderi sulla sinistra e perfetto il cross del laterale romano, pallone però colpito malissimo da Harder che si inserisce bene ma col sinistro impatta di ginocchio spedendo fuori

44' Manovra centralmente il Milan, Sia scarica bene per Stalmach che cerca ancora la via del gol col destro ma spedisce alto dal limite dell'area: nessun problema per Martinelli

40' Controllo e botta del polacco Stalmach, bella ed elegante giocata del capitano del Milan che però non inquadra la porta difesa da Martinelli col suo destro

37' Dal calcio d'angolo il Milan si rende pericoloso prima con Simmelhack, che non riesce a calciare, poi con Nsiala che favorisce il destro di Bakoune, respinto dal muro della difesa viola

36' Bellissima azione palla a terra del Milan che poi sgasa a destra con Cuenca e Sia, pallone messo al centro dalla punta ospite e ottima chiusura di Amatucci che si fa trovare in posizione perfetta a centro area sul traversone basso, mettendo in corner

34' Conclude Cuenca che si accentra sul mancino e spara: conclusione potente ma centrale e Martinelli blocca con sicurezza il tiro del calciatore paraguaiano

31' MALASPINA! Conclusione mancina molto insidiosa del centrocampista rossonero che esce di poco. Il calciatore del Milan aveva impattato bene di prima intenzione una respinta della difesa gigliata

31' Proteste dalla panchina della Fiorentina e arriva un'ammonizione per un componente della panchina viola

30' Fallo di Biagetti su Sia che lo aveva saltato e ammonizione inevitabile per il centrale viola. Secondo giallo in casa viola dopo quello per Amatucci

29' GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Caprini è implacabile sotto porta e completa la rimonta! Lancio strepitoso di Comuzzo per Scuderi che è eccezionale nel controllo a seguire, palla radente al centro dell'esterno mancino e Caprini brucia i centrali rossoneri facendo secco Raveyre! 2-2!

27' Nsiala viene ammonito dopo aver steso Harder con un duro fallo a metà campo. Dolorante a terra Jonas Harder, che riceve ora le cure mediche dello staff sanitario gigliato

23' Cuenca approfitta di un rinvio sbilenco di Martinelli recuperando palla dopo una chiusura decisiva di Comuzzo, il paraguaiano cerca di sorprendere il portiere viola col sinistro ma è bravo Fortini a deviare in corner la conclusione dell'attaccante ospite

20' Ha una prateria Scuderi per correre a sinistra ma dopo una bella galoppata si allunga malamente il pallone in area, finendo per travolgere Nsiala: punizione per il Milan che può così ripartire

17' Bravissimo Caprini a far ammattire Scotti con le sue finte partendo da sinistra, palla perfetta della punta viola a pescare l'inserimento di Harder che col sinistro però nè crossa nè tira, consegnando di fatto il pallone a Raveyre, portiere francese del Milan

14' GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Accorcia le distanze la squadra viola con l'imperioso colpo di testa di Caprini che sul primo palo spedisce all'incrocio dei pali l'ottimo cross ad uscire di Amatucci! Palla che sbatte sul palo interno e si infila in rete. 1-2!

13' Con troppa facilità il Milan ha sfondato sulla fascia destra nell'occasione, Scuderi ha lasciato troppo spazio al calciatore ospite

12' GOL DEL MILAN. Raddoppio rossonero con Biagetti che infila Martinelli spiazzandolo, deviando in maniera sconsiderata un tiro fiacco del paraguaiano Cuenca, che Martinelli stava intercettando senza problemi. 0-2

9' Adesso la Fiorentina si è un po' ricompattata in campo e sta provando a reagire al gol subito. Bella uscita palla al piede di Comuzzo che dialoga con Fortini per poi aprire largo da Caprini, tentativo di dribbling dell'attaccante viola che viene però ben fermato da Scotti

7' Uscita molto ‘allegra’ di Raveyre che rischia tantissimo arrivando oltre la trequarti ma in scivolata anticipa Caprini e il Milan riesce a ripartire, seppur con più di un brivido

4' Fiorentina in confusione totale: altra palla persa malamente in uscita, altra opportunità per Simmelhack che però calcia in maniera troppo debole sul primo palo, para Martinelli

3' GOL DEL MILAN. Il danese Simmelhack calcia malissimo, Martinelli va vicino a parare coi piedi ma non ci riesce. 0-1.

2' RIGORE PER IL MILAN. Pasticcio della Fiorentina, sbaglia tutto Martinelli che serve un pallone folle ad Amatucci che commette fallo su Simmelhack dopo aver perso la sfera in area di rigore. Viene anche ammonito il regista viola

1' Partiti! FORZA VIOLA!

Dopo quanto fatto dalla prima squadra, anche la Fiorentina Primavera si gioca quest'oggi l'accesso alle semifinali di Coppa Italia.

Alle ore 13 la formazione allenata da Galloppa ospita il Milan al Viola Park. E Fiorentinanews.com seguirà da vicino il match raccontandovelo con la sua diretta testuale, con la descrizione delle azioni in tempo reale.

E' una gara secca, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà ai supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore.