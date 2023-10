Pino Vitale: "La partita di Napoli ha consegnato alla Fiorentina i futuri terzini della Nazionale. Baldanzi andava "bloccato" in estate"

Quest’oggi l’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di fare un’analisi dell’inizio di stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo le sue dichiarazioni:

“L’inaugurazione del Viola Park? Sicuramente Commisso ha fatto una cosa importantissima, mentre in tutti i posti ci sono centri sportivi per far crescere i propri giovani a Firenze non c’era mai stato: il presidente ha fatto qualcosa di grandioso che porterà benefici per tutte le categorie, dalla prima squadra ai pulcini. Se sarà un fattore per convincere giocatori a venire a Firenze? Questo non credo. Forse saranno gli allenatori a tenerne conto, perchè poter lavorare in un centro del genere per un tecnico fa sicuramente la differenza. Per convincere i giocatori sempre più forti a scegliere il progetto della Fiorentina serve arrivare nei primi sei posti della classifica, non c’è altro modo”

Ha poi continuato: “E’ giusto che i tifosi della Fiorentina sognino di andare in Champions League, è questo il loro ruolo. Poi chiaramente facendo un’analisi piu accurata credo che sia molto prematuro per pensare a certi obiettivi, va comunque ricordato che siamo all’ottava giornata. Certo che essere a +7 sulla Roma e a +8 sulla Lazio a questo punto è un vantaggio. Di qui a Dicembre deve passare ancora tanta acqua sotto i ponti, e nel caso in cui i viola siano ancora lassù credo che debba poi intervenire sul mercato a gennaio con un centrale di difesa. La partita di Napoli ci racconta che la coppia di terzini potrà diventare il futuro della nazionale. Kayode può essere tranquillamente il terzino della nazionale italiana per i prossimi anni, ha una forza incredibile e pensavo che dopo la partita di Genova giocasse sempre lui. La sua sfrontatezza mi sorprende, ha distrutto Kvara. Italiano è maturato da alcuni peccati di presunzione che aveva”.

Ha poi concluso parlando di Baldanzi: “L’Empoli sta passando un anno difficile, come spesso accade al terzo anno di Serie A, quindi difficilmente lo farà partire a gennaio. Io l’avevo detto anche in tempi non sospetti che fossi stato la Fiorentina avrei messo i soldi subito su Balzanzi, lasciandolo però in prestito ad Empoli fino a giugno. Questo perchè l’anno prossimo ti ritroveresti in casa un giocatore pronto. Ma queste sono idee mie, poi Barone ne ha altre, che c’entrano poco con il calcio ma ne ha altre”.