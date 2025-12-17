La Fiorentina Primavera gioca oltre un tempo in dieci uomini ma pareggia a Cremona. Gol fantastico di Braschi, rosso anche per Galloppa
Cremonese-Fiorentina 1-1 (20' Bassi, 72' Braschi)
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Turnone, Evangelista (68' Masoni); Bonanno, Montenegro; Kone (56' Jallow), Atzeni (68' Puzzoli), Bertolini; Braschi.
A disp.: Dolfi, Sturli, Batignani, Deli, Conti, Angiolini, Mazzeo, Maiorana.
All.: Daniele Galloppa
Alle ore 16 la Fiorentina Primavera scenderà in campo in trasferta contro la Cremonese, nella gara valida per il turno infrasettimanale del campionato Primavera 1, giunto alla sedicesima giornata.
Segui la nostra DIRETTA testuale
I ragazzi di Galloppa arrivano all'appuntamento da primi in classifica, con la possibilità in caso di vittoria di portarsi a +5 su Roma e Parma, appaiate al secondo posto. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la sua DIRETTA testuale, raccontandovi tutto ciò che accade in campo. Per non perdervi neanche un'emozione del match vi basterà aggiornare costantemente questa pagina.
-
96'
Finisce qui! Pareggio per la Fiorentina, che riesce ad agganciare la Cremonese pur giocando 50' in 10 uomini per l'espulsione di Bertolini. Segna ancora Braschi, 10 gol in 16 partite
-
95'
Ancora protagonista Cassin
Ancora Cassin a salvare i suoi, due volte, su Sadotti, prima di testa e poi col sinistro sotto misura
-
94'
Miracolo di Cassin
Jallow e Puzzoli dialogano e infine il fantasista viola serve Masoni che controlla e spara un sinistro fantastico sul quale Cassin è prodigioso
-
94'
Tiro un po' velleitario di Bozza, che spara altissimo da fuori, senza impensierire Leonardelli
-
90'
L'arbitro Cerea assegna 6 minuti di recupero
-
87'
Fiorentina che ora tenta di resistere agli attacchi della Cremonese nei minuti finali, complice l'uomo in meno per l'espulsione di Bertolini
-
84'
Ancora in avanti la Cremonese, ma Lamorte non trova la deviazione sotto misura
-
80'
Davvero ottima la prova di Ragnoli Galli, non bastano Sadotti e Masoni, l'attaccante di casa se li beve e mette in mezzo, nessun compagno però riesce a deviare verso la porta viola: che brivido per la Fiorentina
-
78'
Con grande spirito Masoni ruba palla al limite del fallo, Puzzoli recupera e calcia, pallone deviato in corner
-
75'
Nella Cremonese entrano il cubano Raballo e Lamorte, fuori Lickunas e Sivieri
-
72'
Gioiello di Braschi, pari viola!
GOOOOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAAA! Braschi si inventa un gol clamoroso bevendosi la difesa della Cremonese con una veronica e incrociando il mancino in rete! 1-1!
-
71'
Leonardelli sbaglia malamente in impostazione, Lickunas recupera e spara in porta col destro, palla fuori misura
-
70'
Masoni salta secco Lickunas che lo abbatte e resta poi a terra dolorante. Cure mediche per il lituano, punizione però ovviamente per la Fiorentina
-
68'
Nella Cremonese esce Bassi ed entra Pavesi. Per la Fiorentina dentro Puzzoli per Atzeni e Masoni per Evangelista
-
66'
Il tiro di Jallow viene parato... ma da un difensore
Lancio lungo sul quale la difesa della Cremonese dorme la grossa su Jallow, la punta africana salta Cassin e a porta vuota si vede respingere il tiro da Zilio col braccio, tuffo perfetto del difensore di casa che mura la conclusione, tuttavia di mano
-
62'
Battuta molto potente e pericolosa di Sadotti che viene murata, la Fiorentina attacca ancora e Jallow recupera e scarica per Braschi, contrastato il tiro del 9 viola, poi salvataggio decisivo di Zilio sul tiro di Turnone
-
61'
Braschi è molto bravo a rubare palla con grinta, a saltare Bassi e ottenere un calcio di punizione. Ammonizione per Bassi
-
60'
Miracolo di Leonardelli
Sadotti sbaglia completamente l'intervento di testa e favorisce Ragnoli Galli, da pochi passi il 9 della Cremonese spara in porta ma Leonardelli risponde da campione e salva in corner
-
58'
Conclusione mancina di Braschi, che prova il tiro a rientrare: parata piuttosto agevole per Cassin
-
57'
Espulso anche Galloppa
Nervosismo sulla panchina della Fiorentina: espulso Galloppa, reo di proteste all'indirizzo dell'arbitro Cerea
-
56'
Dentro Jallow
Cambio per la Fiorentina: esce l'ivoriano Kone, molto in ombra, ed entra il gambiano Jallow
-
55'
Calcia Braschi, che scavalca la barriera ma spedisce fuori
-
54'
Ancora Atzeni in evidenza, scambio con Montenegro e fallo subito dal centrocampista della Fiorentina che guadagna un piazzato molto invitante ai 25 metri dalla porta di Cassin
-
54'
Calcia forte Sadotti, pallone che poteva diventare insidioso ma la difesa lombarda riesce a respingere
-
53'
Si libera Braschi, che poi prova ad aprire a destra verso Trapani, netto fallo di mano di Patrignani che intercetta la sfera e forse meritava anche l'ammonizione
-
50'
Leonardelli deve distendersi sul mancino di Bozza, teso e radente, respinge in corner il portiere viola
-
48'
Cremonese che inizia subito a gestire il risultato, Fiorentina che tenta di sfruttare gli errori dei lombardi. Si apre un bel corridoio per Evangelista che prima è bravo a uscire palla al piede ma poi si intestardisce e perde il possesso
-
46'
Inizia la ripresa
Via al secondo tempo, FORZA VIOLA!
-
45'
Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero. Fiorentina sotto di un gol e di un uomo
-
45'
Espulso Bertolini
Bertolini inveisce nei confronti dell'arbitro dopo un netto fallo non fischiato e prende il cartellino rosso. Reazione decisamente eccessiva dell'ala viola che lascia la squadra in 10. Si fa dura ora per la Fiorentina
-
44'
Stavolta muove bene palla la Fiorentina, manca però del tutto la precisione a Bonanno nel tiro dai 16 metri: sfera altissima sulla conclusione del numero 4 gigliato
-
42'
Primo giallo della gara: Zilio trattiene Atzeni nettamente e rimedia l'ammonizione
-
40'
Ragnoli Galli sta mettendo in crisi a turno i difensori viola: stavolta Turnone viene saltato nettamente e trattiene in modo vistoso la punta di casa. L'arbitro Cerea però grazia il difensore della Fiorentina
-
38'
Bertolini ancora in azione: l'ala viola si mette in proprio, rientra e prova il destro sul primo palo, tiro troppo sgonfio che viene controllato da Cassin
-
36'
Chances per la Fiorentina, ma nulla di fatto
Fiorentina pericolosa: prima Atzeni calcia e viene murato, quindi Bertolini incrocia il sinistro trovando la respinta di Cassin e per poco Kone non riesce a ribadire in rete. L'azione prosegue e Montenegro conclude alto
-
35'
Tentativo ambizioso da fuori area di Sadotti, Cassin riesce a parare in due tempi
-
33'
Caparbio Atzeni ottiene un calcio piazzato. Gioco che si ferma perché Zilio ha problemi fisici. Cremonese molto viva e motivata, gara non facile per la Fiorentina
-
31'
Fatica ad essere precisa la Fiorentina nell'ultimo terzo di campo. I viola devono crescere sul piano della qualità per raggiungere il pareggio
-
28'
Bel controllo di Braschi su un pallone vagante, poi la punta viola ottiene un calcio d'angolo
-
25'
Ancora guizzante e pericoloso Ragnoli Galli, altro pallone radente e pericoloso messo al centro dall'attaccante lombardo, la difesa viola riesce però a chiudere
-
23'
Strappa Bertolini e ottiene un calcio d'angolo sulla chiusura del lituano Lickunas
-
22'
Alla prima sortita la Cremonese ha trovato il vantaggio: Fiorentina chiamata a reagire e a rimontare adesso
-
20'
Vantaggio Cremonese
GOL DELLA CREMONESE. Ragnoli Galli semina il panico saltando a frotte i calciatori viola, il numero 9 arriva sul fondo e crossa benissimo col sinistro: arriva Bassi che tutto solo incorna in rete. 1-0
-
17'
Scontro fortuito Braschi-Prendi, il difensore di casa rimane momentaneamente a terra, dolorante alla spalla. Il calciatore grigiorosso riesce però poi a proseguire senza problemi la gara
-
15'
Ci prova Montenegro
Ecco la prima conclusione in porta della Fiorentina: Kone rifinisce servendo l'inserimento al limite dell'area di Montenegro, controllo e destro del centrocampista viola, troppo centrale però, respinge il tiro
-
13'
Ci prova Bonanno da fuori, tiro secco ma impreciso. In precedenza bellissima l'azione gigliata, con grande lancio di Atzeni per Bertolini e il perfetto lavoro dell'ala viola
-
10'
Palleggia la Fiorentina, cercando la giusta trama, finora mancata. Prima Sadotti e poi Atzeni sbagliano l'apertura per un solissimo Kone a destra, ma le idee sono quelle giuste
-
7'
Prova a manovrare la Fiorentina poi Braschi supera due avversari e crossa, pallone messo fuori dalla difesa della Cremonese e Bonanno allora prova il tiro: pallone altissimo
-
4'
Ruba palla la Fiorentina e Braschi fa viaggiare Bertolini sulla corsia di sinistra: azione che però viene interrotta per fuorigioco
-
2'
Cremonese ultima in classifica, Fiorentina prima: è appena iniziato uno dei più classici testa-coda. I viola di Galloppa però dovranno fare attenzione: i grigiorossi sono reduci da 3 risultati utili consecutivi e 5 punti ottenuti
-
1'
Partiti!
Inizia la sfida, FORZA VIOLA!