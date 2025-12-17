​​

La Fiorentina Primavera gioca oltre un tempo in dieci uomini ma pareggia a Cremona. Gol fantastico di Braschi, rosso anche per Galloppa

Cremonese-Fiorentina 1-1 (20' Bassi, 72' Braschi)

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Turnone, Evangelista (68' Masoni); Bonanno, Montenegro; Kone (56' Jallow), Atzeni (68' Puzzoli), Bertolini; Braschi.

A disp.: Dolfi, Sturli, Batignani, Deli, Conti, Angiolini, Mazzeo, Maiorana. 
All.: Daniele Galloppa

Alle ore 16 la Fiorentina Primavera scenderà in campo in trasferta contro la Cremonese, nella gara valida per il turno infrasettimanale del campionato Primavera 1, giunto alla sedicesima giornata.

I ragazzi di Galloppa arrivano all'appuntamento da primi in classifica, con la possibilità in caso di vittoria di portarsi a +5 su Roma e Parma, appaiate al secondo posto. 

  • 96'
    whistle
    Share Link

    Finisce qui! Pareggio per la Fiorentina, che riesce ad agganciare la Cremonese pur giocando 50' in 10 uomini per l'espulsione di Bertolini. Segna ancora Braschi, 10 gol in 16 partite 

  • 95'
    shot_saved
    Share Link

    Ancora protagonista Cassin

    Ancora Cassin a salvare i suoi, due volte, su Sadotti, prima di testa e poi col sinistro sotto misura 

  • 94'
    shot_saved
    Share Link

    Miracolo di Cassin

    Jallow e Puzzoli dialogano e infine il fantasista viola serve Masoni che controlla e spara un sinistro fantastico sul quale Cassin è prodigioso 

  • 94'
    Share Link

    Tiro un po' velleitario di Bozza, che spara altissimo da fuori, senza impensierire Leonardelli 

  • 90'
    Share Link

    L'arbitro Cerea assegna 6 minuti di recupero 

  • 87'
    Share Link

    Fiorentina che ora tenta di resistere agli attacchi della Cremonese nei minuti finali, complice l'uomo in meno per l'espulsione di Bertolini 

  • 84'
    Share Link

    Ancora in avanti la Cremonese, ma Lamorte non trova la deviazione sotto misura 

  • 80'
    Share Link

    Davvero ottima la prova di Ragnoli Galli, non bastano Sadotti e Masoni, l'attaccante di casa se li beve e mette in mezzo, nessun compagno però riesce a deviare verso la porta viola: che brivido per la Fiorentina 

  • 78'
    corner_kick
    Share Link

    Con grande spirito Masoni ruba palla al limite del fallo, Puzzoli recupera e calcia, pallone deviato in corner 

  • 75'
    substitution
    Share Link

    Nella Cremonese entrano il cubano Raballo e Lamorte, fuori Lickunas e Sivieri 

  • 72'
    goal
    Share Link

    Gioiello di Braschi, pari viola!

    GOOOOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAAA! Braschi si inventa un gol clamoroso bevendosi la difesa della Cremonese con una veronica e incrociando il mancino in rete! 1-1! 

  • 71'
    Share Link

    Leonardelli sbaglia malamente in impostazione, Lickunas recupera e spara in porta col destro, palla fuori misura 

  • 70'
    Share Link

    Masoni salta secco Lickunas che lo abbatte e resta poi a terra dolorante. Cure mediche per il lituano, punizione però ovviamente per la Fiorentina 

  • 68'
    substitution
    Share Link

    Nella Cremonese esce Bassi ed entra Pavesi. Per la Fiorentina dentro Puzzoli per Atzeni e Masoni per Evangelista 

  • 66'
    shot_saved
    Share Link

    Il tiro di Jallow viene parato... ma da un difensore

    Lancio lungo sul quale la difesa della Cremonese dorme la grossa su Jallow, la punta africana salta Cassin e a porta vuota si vede respingere il tiro da Zilio col braccio, tuffo perfetto del difensore di casa che mura la conclusione, tuttavia di mano 

  • 62'
    corner_kick
    Share Link

    Battuta molto potente e pericolosa di Sadotti che viene murata, la Fiorentina attacca ancora e Jallow recupera e scarica per Braschi, contrastato il tiro del 9 viola, poi salvataggio decisivo di Zilio sul tiro di Turnone 

  • 61'
    yellow_card
    Share Link

    Braschi è molto bravo a rubare palla con grinta, a saltare Bassi e ottenere un calcio di punizione. Ammonizione per Bassi 

  • 60'
    shot_saved
    Share Link

    Miracolo di Leonardelli

    Sadotti sbaglia completamente l'intervento di testa e favorisce Ragnoli Galli, da pochi passi il 9 della Cremonese spara in porta ma Leonardelli risponde da campione e salva in corner 

  • 58'
    shot_saved
    Share Link

    Conclusione mancina di Braschi, che prova il tiro a rientrare: parata piuttosto agevole per Cassin 

  • 57'
    red_card
    Share Link

    Espulso anche Galloppa

    Nervosismo sulla panchina della Fiorentina: espulso Galloppa, reo di proteste all'indirizzo dell'arbitro Cerea 

  • 56'
    substitution
    Dentro Jallow

    Dentro Jallow

    Cambio per la Fiorentina: esce l'ivoriano Kone, molto in ombra, ed entra il gambiano Jallow 

  • 55'
    corner_kick
    Share Link

    Calcia Braschi, che scavalca la barriera ma spedisce fuori 

  • 54'
    corner_kick
    Share Link

    Ancora Atzeni in evidenza, scambio con Montenegro e fallo subito dal centrocampista della Fiorentina che guadagna un piazzato molto invitante ai 25 metri dalla porta di Cassin 

  • 54'
    corner_kick
    Share Link

    Calcia forte Sadotti, pallone che poteva diventare insidioso ma la difesa lombarda riesce a respingere 

  • 53'
    corner_kick
    Share Link

    Si libera Braschi, che poi prova ad aprire a destra verso Trapani, netto fallo di mano di Patrignani che intercetta la sfera e forse meritava anche l'ammonizione 

  • 50'
    shot_saved
    Share Link

    Leonardelli deve distendersi sul mancino di Bozza, teso e radente, respinge in corner il portiere viola 

  • 48'
    Share Link

    Cremonese che inizia subito a gestire il risultato, Fiorentina che tenta di sfruttare gli errori dei lombardi. Si apre un bel corridoio per Evangelista che prima è bravo a uscire palla al piede ma poi si intestardisce e perde il possesso 

  • 46'
    whistle
    Share Link

    Inizia la ripresa

    Via al secondo tempo, FORZA VIOLA! 

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero. Fiorentina sotto di un gol e di un uomo 

  • 45'
    red_card
    Share Link

    Espulso Bertolini

    Bertolini inveisce nei confronti dell'arbitro dopo un netto fallo non fischiato e prende il cartellino rosso. Reazione decisamente eccessiva dell'ala viola che lascia la squadra in 10. Si fa dura ora per la Fiorentina 

  • 44'
    Share Link

    Stavolta muove bene palla la Fiorentina, manca però del tutto la precisione a Bonanno nel tiro dai 16 metri: sfera altissima sulla conclusione del numero 4 gigliato 

  • 42'
    yellow_card
    Share Link

    Primo giallo della gara: Zilio trattiene Atzeni nettamente e rimedia l'ammonizione 

  • 40'
    Share Link

    Ragnoli Galli sta mettendo in crisi a turno i difensori viola: stavolta Turnone viene saltato nettamente e trattiene in modo vistoso la punta di casa. L'arbitro Cerea però grazia il difensore della Fiorentina  

  • 38'
    shot_saved
    Share Link

    Bertolini ancora in azione: l'ala viola si mette in proprio, rientra e prova il destro sul primo palo, tiro troppo sgonfio che viene controllato da Cassin 

  • 36'
    shot_saved
    Share Link

    Chances per la Fiorentina, ma nulla di fatto

    Fiorentina pericolosa: prima Atzeni calcia e viene murato, quindi Bertolini incrocia il sinistro trovando la respinta di Cassin e per poco Kone non riesce a ribadire in rete. L'azione prosegue e Montenegro conclude alto 

  • 35'
    shot_saved
    Share Link

    Tentativo ambizioso da fuori area di Sadotti, Cassin riesce a parare in due tempi 

  • 33'
    free_kick
    Share Link

    Caparbio Atzeni ottiene un calcio piazzato. Gioco che si ferma perché Zilio ha problemi fisici. Cremonese molto viva e motivata, gara non facile per la Fiorentina 

  • 31'
    Share Link

    Fatica ad essere precisa la Fiorentina nell'ultimo terzo di campo. I viola devono crescere sul piano della qualità per raggiungere il pareggio 

  • 28'
    corner_kick
    Share Link

    Bel controllo di Braschi su un pallone vagante, poi la punta viola ottiene un calcio d'angolo 

  • 25'
    Share Link

    Ancora guizzante e pericoloso Ragnoli Galli, altro pallone radente e pericoloso messo al centro dall'attaccante lombardo, la difesa viola riesce però a chiudere 

  • 23'
    corner_kick
    Share Link

    Strappa Bertolini e ottiene un calcio d'angolo sulla chiusura del lituano Lickunas

  • 22'
    Share Link

    Alla prima sortita la Cremonese ha trovato il vantaggio: Fiorentina chiamata a reagire e a rimontare adesso 

  • 20'
    goal
    Share Link

    Vantaggio Cremonese

    GOL DELLA CREMONESE. Ragnoli Galli semina il panico saltando a frotte i calciatori viola, il numero 9 arriva sul fondo e crossa benissimo col sinistro: arriva Bassi che tutto solo incorna in rete. 1-0

  • 17'
    Share Link

    Scontro fortuito Braschi-Prendi, il difensore di casa rimane momentaneamente a terra, dolorante alla spalla. Il calciatore grigiorosso riesce però poi a proseguire senza problemi la gara 

  • 15'
    shot_saved
    Share Link

    Ci prova Montenegro

    Ecco la prima conclusione in porta della Fiorentina: Kone rifinisce servendo l'inserimento al limite dell'area di Montenegro, controllo e destro del centrocampista viola, troppo centrale però, respinge il tiro 

  • 13'
    Share Link

    Ci prova Bonanno da fuori, tiro secco ma impreciso. In precedenza bellissima l'azione gigliata, con grande lancio di Atzeni per Bertolini e il perfetto lavoro dell'ala viola 

  • 10'
    Share Link

    Palleggia la Fiorentina, cercando la giusta trama, finora mancata. Prima Sadotti e poi Atzeni sbagliano l'apertura per un solissimo Kone a destra, ma le idee sono quelle giuste 

  • 7'
    Share Link

    Prova a manovrare la Fiorentina poi Braschi supera due avversari e crossa, pallone messo fuori dalla difesa della Cremonese e Bonanno allora prova il tiro: pallone altissimo 

  • 4'
    Share Link

    Ruba palla la Fiorentina e Braschi fa viaggiare Bertolini sulla corsia di sinistra: azione che però viene interrotta per fuorigioco

  • 2'
    Share Link

    Cremonese ultima in classifica, Fiorentina prima: è appena iniziato uno dei più classici testa-coda. I viola di Galloppa però dovranno fare attenzione: i grigiorossi sono reduci da 3 risultati utili consecutivi e 5 punti ottenuti 

  • 1'
    whistle
    Partiti!

    Partiti!

    Inizia la sfida, FORZA VIOLA! 

